О каком сборе идет речь

UNITED24 и Monobank собирают средства для помощи пострадавшим от удара по больнице "Охматдет". Конечная цель сбора – 200 миллионов гривен.

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Сейчас удалось собрать уже 140 миллионов. Значительная часть этих средств была передана украинскими компаниями.

В частности, сеть "Аврора" задонатила 5 миллионов гривен, Сильпо, Varus, Фора, Алло и Ябко передали по одному миллиону гривен. Другие предоставили следующие суммы:

Uber – 2 миллиона гривен.

IT-компания Grammarly – 20 миллионов гривен.

Bolt – 2,5 миллиона гривен.

Группа IT-компаний Netpeak Group – 2 миллиона гривен.

автоимпортер "АВТ Бавария" – 10 миллионов гривен.

А-банк – 1 миллион гривен.

Аккордбанк – 1 миллион гривен.

Деньги передавали и другие компании. Непосредственно Monobank задонатил 5 миллионов гривен.

Обратите внимание! Задонатить можно и сейчас, перейдя по ссылке здесь.