Про який збір йдеться

UNITED24 і Monobank збирають кошти для допомоги постраждалим від удару по лікарні "Охматдит". Кінцева ціль збору – 200 мільйонів гривень.

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Зараз вдалося зібрати уже 140 мільйонів. Значна частина цих коштів була передана українськими компаніями.

Зокрема, мережа "Аврора" задонатила 5 мільйонів гривень, Сільпо, Varus, Фора, Алло та Ябко передали по одному мільйону гривень. Інші надали такі суми:

Uber – 2 мільйони гривень.

IT-компанія Grammarly – 20 мільйонів гривень.

Bolt – 2,5 мільйони гривень.

Група IT-компаній Netpeak Group – 2 мільйони гривень.

автоімпортер "АВТ Баварія" – 10 мільйонів гривень.

А-банк – 1 мільйон гривень.

Акордбанк – 1 мільйон гривень.

Гроші передавали і інші компанії. Безпосередньо Monobank задонатив 5 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Задонатити можна і зараз, перейшовши по посиланню тут.