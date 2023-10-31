McDonald's повідомив про різке зростання прибутку по всьому світу: у чому секрет успіху

Третій квартал 2023 року став для McDonald's вкрай успішним. Компані вдалося збільшити свої прибутки на мільйони доларів.

Зростання прибутків McDonald's

McDonald's відзвітував про те, що зумів збільшити чистий прибуток на 17% у порівнянні з попереднім кварталом. Показник склав 2,3 мільярда доларів.

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Що стосується продажів, то вони зросли по всьому світу та склали 6,69 мільярда доларів. Зростання показника зафіксували на рівні 14%.

Як повідомили у компанії, збільшити прибуток вдалося завдяки популярним акціям, які дозволяють залучати більше клієнтів. Негативний вплив зростання цін у ресторанах США завдяки акціям також вдалося мінімізувати.

Позитивний ефект дали знижки на Big Mac або Chicken McNuggets у Великій Британії. Також великий успіх мало меню McSmart, яке створили спеціально для німецького ринку.

У McDonald's помітили, що у США клієнти з річним доходом до 45 тисяч доларів почали витрачати менше, натомість більш забезпечені клієнти почали більше витрачати у McDonald's, а не в інших ресторанах.