Зростання прибутків McDonald's

McDonald's відзвітував про те, що зумів збільшити чистий прибуток на 17% у порівнянні з попереднім кварталом. Показник склав 2,3 мільярда доларів.

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Що стосується продажів, то вони зросли по всьому світу та склали 6,69 мільярда доларів. Зростання показника зафіксували на рівні 14%.

Як повідомили у компанії, збільшити прибуток вдалося завдяки популярним акціям, які дозволяють залучати більше клієнтів. Негативний вплив зростання цін у ресторанах США завдяки акціям також вдалося мінімізувати.

Позитивний ефект дали знижки на Big Mac або Chicken McNuggets у Великій Британії. Також великий успіх мало меню McSmart, яке створили спеціально для німецького ринку.

У McDonald's помітили, що у США клієнти з річним доходом до 45 тисяч доларів почали витрачати менше, натомість більш забезпечені клієнти почали більше витрачати у McDonald's, а не в інших ресторанах.