Вже офіційно: мережа супермаркетів "Арсен" закриває усі свої магазини

Добре відома на Заході мережа супермаркетів "Арсен" закриває свої магазини. При чому мова йде не лише про Львів – філіали зачинять двері й в інших регіонах країни.

Де закриють супермаркети "Арсен"?

Інформацію про закриття мережі підтвердили офіційно у пресслужбі компанії, пише видання ZAXID.NET.

Компанія фактично вирішила згорнути увесь свій бізнес. Адже, окрім магазинів "Арсен", припинять свою роботу інші мережі, як працювали в регіонах:

"Союз";

"Фреш";

"Квартал".

У компанії такий кардинальний крок назвали "стратегічним виходом" з українського ринку.

Ми прийняли стратегічне рішення про планове завершення роботи роздрібного напрямку бізнесу: мереж “Арсен”, “Фреш”, “Союз” та “Квартал”. Це складне рішення було прийнято на основі глибокого аналізу та особистого бажання зосередитись на нових проектах у сфері девелопменту та соціальних ініціативах,

– зазначається у звернення компанії.

Водночас власник мережі Михайло Весельський наголосив, що фінансовий стан компанії стабільний. Тому у неї достатньо ресурсів, що виконати усі свої зобов'язання як перед партнерами і постачальниками, так і перед співробітниками.

Він додав, що на місця закритих магазинів мережі "Арсен" зайдуть "найкращі оператори ринку України", а частина працівників зможе продовжити роботу вже в нових магазинах.

Це гарантує покупцям звичний комфорт і високий сервіс, а значній частині нашого колективу – надійне працевлаштування та нові можливості,

– наголосив Весельський.

Зауважте! У Львові мережа "Арсен" має шість супермаркетів. Також в Івано-Франківську та Рівному є по одному магазину. Закриються усі ці філіали.

Коли закривається мережа "Арсен"?

Напередодні стало відомо, що мережа супермаркетів "Арсен" закриє свої двері після понад 20 років роботи на українському ринку. Усі магазини припинять роботу з 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, що перший магазин "Арсен" відкрився у Львові ще у 2002 році. Тоді це був перший супермаркет такого типу на Західній Україні, зазначає Evrotek.

Ми перші запропонували львів’янам різноманітний асортимент продуктів харчування, непродуктових товарів, кулінарії та кондитерських виробів,

– наголосили в компанії.

Заснував мережу львівський бізнесмен Роман Шлапак. Назву магазинам "Арсен" дав за ім'ям свого старшого сина.

У 2009 році він продав свою мережу київській торгівельній фірмі "Євротек", яку очолює бізнесмен Михайло Весельський. До неї, окрім "Арсену", входять торгівельні мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

Важливо! Як пояснила 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем в Україні. Це пояснюється цілою низкою причин. По-перше, попит та платоспроможність українців падає. Адже через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли, а працівників через війну та мобілізацію е вистачає.

Які ще бізнеси закриваються в Україні?

Турецька мультибрендова мережа взуття SuperStep ухвалила рішення повністю завершити офлайн-роботу в Україні. Компанія планує закрити всі свої фізичні магазини протягом травня та червня.

Генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай пояснив, що цей крок не пов’язаний безпосередньо з ситуацією на українському ринку, а є частиною масштабної глобальної трансформації бізнесу та перегляду стратегії розвитку компанії.

Водночас інші бренди групи продовжують працювати в Україні. Зокрема, мережа Lacoste не змінює свою присутність і станом на кінець квітня має 12 діючих магазинів.

Паралельно з цим поступове скорочення присутності в Україні продовжує й іспанський ритейлер Zara. Повідомляється, що бренд розірвав договори оренди з торговими центрами у Дніпрі через безпекові ризики.