Meta пропонувала 1,25 мільярди доларів, аби переманити одного інженера

У гонитві за талантами в сфері штучного інтелекту технологічні гіганти готові на рекордні пропозиції. Але навіть 1,25 мільярда доларів не гарантують, що пропозицію приймуть. Саме таку суму запропонували одному з провідних інженерів компанії Abel, однак він відмовився від контракту.

Як AI-інженер відмовився від рекордної угоди?

Про це повідомив засновник Abel, Даніел Френсіс, який у соцмережі X (раніше Twitter). За його словами, Meta намагалася переманити фахівця з ШІ, запропонувавши йому 4-річну угоду – по 312 мільйонів доларів на рік, інформує 24 Канал.

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"Так, людина сказала "ні", до речі", – додав Френсіс.

На думку Френсіса, в епоху стрімкого розвитку ШІ головний капітал – в головах інженерів, і саме за це зараз змагаються великі технологічні корпорації. Йдеться не просто про зарплати, а про цінність унікальних знань і досвіду.

Довідково. Компанія Abel працює над автоматизацією складання поліцейських рапортів на основі відео з бодікамер і даних викликів. Її засновник у 2023 році видав себе за звільненого працівника Twitter – і зрештою справді потрапив у компанію Ілона Маска.

AI-ринок встановлює нові правила гри?

Подібні угоди не є унікальними. Один із дослідників ШІ, який раніше працював в OpenAI, заявив, що чув і про ще більші суми. Дехто пояснює такі випадки через логіку "acquihire", коли компанії фактично купують не просто працівника, а увесь досвід і підхід, які він принесе з собою.

До того ж, у червні CEO OpenAI Сем Альтман підтвердив, що Meta намагалася переманити інженерів з OpenAI, пропонуючи до 100 мільйонів доларів підписного бонусу.