Цукерберг "хантить" кращих з OpenAI

Про це повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман, інформує 24 Канал з посиланням на CNBC. Зокрема, корпорація Цукерберга хотіла переманити багатьох людей з OpenAI. Та, за словами Альтмана, наразі жоден із кращих спеціалістів компанії не погодився на пропозицію конкурентів.

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"Я чув, що в Meta вважають нас своїми найбільшими конкурентами. Їх зусилля зі створення штучного інтелекту не дали очікуваних результатів, та я поважаю прагнення діяти проактивно, навіть агресивно і шукати нові шляхи", – зазначив Альтман.

Meta активно інвестує у ШІ

Також він зазначив, що Цукерберг особисто займається створенням команди з розроблення ШІ-системи рівня "суперінтелекту". Ба більше, компанія вже інвестувала мільярди доларів у дослідницьку лабораторію Meta AI, яка, зокрема, тримає фокус на відкриття моделі штучного інтелекту Llama.

Як відомо, Meta купила 49% стартапу Scale AI за 14,3 мільярди доларів та переманила засновника Александра Ванга разом із частиною команди.