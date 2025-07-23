Как AI-инженер отказался от рекордной сделки?

Об этом сообщил основатель Abel, Даниэл Фрэнсис, который в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, Meta пыталась переманить специалиста по ИИ, предложив ему 4-летнюю сделку – по 312 миллионов долларов в год, информирует 24 Канал.

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"Да, человек сказал "нет", кстати", – добавил Фрэнсис.

По мнению Фрэнсиса, в эпоху стремительного развития ИИ главный капитал – в головах инженеров, и именно за это сейчас соревнуются крупные технологические корпорации. Речь идет не просто о зарплатах, а о ценности уникальных знаний и опыта.

Справочно. Компания Abel работает над автоматизацией составления полицейских рапортов на основе видео с бодикамер и данных вызовов. Ее основатель в 2023 году выдал себя за уволенного работника Twitter – и в конце концов действительно попал в компанию Илона Маска.

AI-рынок устанавливает новые правила игры?

Подобные сделки не являются уникальными. Один из исследователей ИИ, ранее работавший в OpenAI, заявил, что слышал и о еще больших суммах. Некоторые объясняют такие случаи через логику "acquihire", когда компании фактически покупают не просто работника, а весь опыт и подход, которые он принесет с собой.

К тому же, в июне CEO OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что Meta пыталась переманить инженеров из OpenAI, предлагая до 100 миллионов долларов подписного бонуса.