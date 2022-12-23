Щоб врегулювати позов про незаконну передачу даних: Meta сплатить понад 700 мільйонів доларів

Meta Platforms погодилась сплатити 725 мільйонів доларів, щоб врегулювати давній судовий процес. Мовиться про позов користувачів Facebook від 2018 року, у якому техногіганта звинувачували у незаконній передачі даних дослідницькій компанії Cambridge Analytica.

За словами позивачів, це – найбільше відшкодування, яке коли-небудь вдавалося погодити у межах колективного позову, що стосується конфіденційності даних. Водночас, це найбільша сума, яку Meta за свою історію існування сплачувала задля врегулювання приватного колективного звинувачення проти неї.

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Meta сплатить 725 мільйонів доларів користувачам Facebook

Зазначається, що мирова угода стосується колективного позову чотирирічної давності, поданого користувачами Facebook після того, як з'ясувалося, що британська дослідницька компанія Cambridge Analytica отримала доступ до даних 87 мільйонів користувачів соціальної мережі.

Материнську компанію Facebook могли змусити заплатити набагато більше, – ще сотні мільйонів доларів, якби Meta програла судовий процес, пише видання Bloomberg.

Ми домагалися врегулювання, оскільки це відповідає інтересам нашої спільноти та акціонерів,

– прокоментували у Meta.

У мировій угоді позивачі зазначили, що Facebook після 2018 року припинила дозволяти третім сторонам отримувати доступ до даних користувачів, як раніше. Компанія також розширила обмеження та моніторинг того, як треті сторони отримують й використовують таку інформацію, а ще покращила методи інформування користувачів, які саме дані платформа зберігає та передає.

До слова, мирову угоду між позивачами та Meta й суму виплати компенсації тепер має погодити федеральний суддя.