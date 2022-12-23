По словам истцов, это наибольшее возмещение, которое когда-либо удавалось согласовать в рамках коллективного иска, касающегося конфиденциальности данных. В то же время это самая большая сумма, которую Meta за свою историю существования платила для урегулирования частного коллективного обвинения против нее.

Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных

Meta уплатит 725 миллионов долларов пользователям Facebook

Отмечается, что мировое соглашение касается коллективного иска четырехлетней давности, поданного пользователями Facebook после того, как выяснилось, что британская исследовательская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 миллионов пользователей социальной сети.

Материнскую компанию Facebook могли заставить заплатить намного больше – еще сотни миллионов долларов, если бы Meta проиграла судебный процесс, пишет издание Bloomberg.

Мы добивались урегулирования, поскольку это отвечает интересам нашего сообщества и акционеров,

– прокомментировали в Meta.

В мировом соглашении истцы отметили, что Facebook после 2018 года перестала разрешать третьим сторонам получать доступ к данным пользователей, как раньше. Компания также расширила ограничения и мониторинг того, как третьи стороны получают и используют такую информацию, а еще улучшила методы информирования пользователей, какие данные платформа хранит и передает.

К слову, мировое соглашение между истцами и Meta и сумму выплаты компенсации теперь должен согласовать федеральный судья.

Обратите внимание! Попадать в ожидание клиентов и быть с ним на связи – стремление любой компании. Киевстар Бизнес рекомендует: не теряйте ни одного звонка клиента из Виртуальной мобильной АТС, фиксируйте его путь в CRM, совмещайте эти системы и делайте ожидаемые клиентом предложения с помощью таргетированных SMS рассылок.