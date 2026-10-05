METRO закриє всі гіпермаркети: з якої країни мережа йде після 17 років роботи

Німецька мережа METRO вирішила повністю припинити роботу на одному з міжнародних ринків, де працювала 17 років. До кінця березня 2027 року компанія планує поетапно закрити всі шість гіпермаркетів та пункти доставки.

METRO залишає Казахстан

Йдеться про казахстанський ринок. METRO заявила, що припинить діяльність у країні до кінця березня 2027 року, пише UCSC.

Компанія планує поступово закрити усі 6 гіпермаркетів, пункти доставки та інші операційні активи місцевого бізнесу.

Це рішення ухвалено після ретельної оцінки довгострокових перспектив бізнесу і жодним чином не пов’язане із залученістю та внеском нашої місцевої команди, яка протягом багатьох років розвивала успішний оптовий бізнес і сумлінно обслуговувала клієнтів по всій країні,

– заявила Крістіане Гізен, членкиня правління METRO AG.

Казахстанська філія METRO налічує близько 650 співробітників. У компанії заявили, що підтримуватимуть працівників протягом усього перехідного періоду, поки мережа поступово згортатиме діяльність.

Тобто закриття магазинів не відбудеться одночасно – компанія планує поетапно завершити роботу своїх об'єктів до кінця березня 2027 року.

Де в Казахстані є магазини METRO

Німецька компанія вийшла на казахстанський ринок у жовтні 2009 року. За цей час магазини METRO з'явилися у шести містах:

Астані; Алмати; Шимкенті; Павлодарі; Караганді; Усть-Каменогорську.

До слова, вихід із Казахстану відбувається на тлі окремої історії з російським бізнесом METRO.

Нещодавно російська влада передала активи METRO у Росії під тимчасове управління компанії АТ "УК Торг РУС". Під контроль перейшли:

100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", через яке працює російський бізнес групи;

частка у "Метро Верхаус Ногінськ";

частка у "Рітейл Проперті 5".

Це рішення стосується саме російських активів компанії й масштабної кампанії президента Росії з "конфіскації" активів західного бізнесу.

Так, Путін забрав активи американської компанії й віддав племіннику Кадирова. Під тимчасове управління потрапили 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", які належать французькому підрозділу Aptar Europe Holding.

Новим управителем підприємства призначили АТ "Ейч енд Ен" – колишню компанію "Данон Росія", яка зараз працює під брендом "Логіка молока". Її генеральним директором із липня 2023 року є Якуб Закрієв. Схожа схема вже застосовувалася до російського бізнесу Danone.



