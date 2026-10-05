METRO уходит из Казахстана
Речь идет о казахстанском рынке. METRO заявила, что прекратит деятельность в стране до конца марта 2027 года, пишет UCSC.
Компания планирует постепенно закрыть все 6 гипермаркетов, пункты доставки и другие операционные активы местного бизнеса.
Это решение было принято после тщательной оценки долгосрочных перспектив бизнеса и никоим образом не связано с вовлеченностью и вкладом нашей местной команды, которая на протяжении многих лет развивала успешный оптовый бизнес и добросовестно обслуживала клиентов по всей стране,
– заявила Кристиане Гизен, член правления METRO AG.
Казахстанский филиал METRO насчитывает около 650 сотрудников. В компании заявили, что будут поддерживать работников на протяжении всего переходного периода, пока сеть постепенно сворачивает деятельность.
То есть закрытие магазинов не произойдет одновременно – компания планирует поэтапно завершить работу своих объектов до конца марта 2027 года.
Где в Казахстане находятся магазины METRO
Немецкая компания вышла на казахстанский рынок в октябре 2009 года. За это время магазины METRO появились в шести городах:
- Астане;
- Алматы;
- Шымкенте;
- Павлодаре;
- Караганде;
- Усть-Каменогорске.
К слову, уход из Казахстана происходит на фоне отдельной истории с российским бизнесом METRO.
Недавно российские власти передали активы METRO в России под временное управление компании АО "УК Торг РУС". Под контроль перешли:
- 100% ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", через которое работает российский бизнес группы;
- доля в "Метро Верхаус Ногинск";
- доля в "Ритейл Проперти 5".
Это решение касается именно российских активов компании и масштабной кампании президента России по "конфискации" активов западного бизнеса.
Так, Путин взял активы американской компании и передал их племяннику Кадырова. Под временное управление перешли 100% долей ООО "Аптар Владимир", принадлежащих французскому подразделению Aptar Europe Holding.
Новым управляющим предприятия назначено АО "Эйч энд Эн" – бывшая компания "Данон Россия", которая сейчас работает под брендом "Логика молока". Ее генеральным директором с июля 2023 года является Якуб Закриев. Подобная схема уже применялась к российскому бизнесу Danone.