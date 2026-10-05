METRO залишає Казахстан
Йдеться про казахстанський ринок. METRO заявила, що припинить діяльність у країні до кінця березня 2027 року, пише UCSC.
Компанія планує поступово закрити усі 6 гіпермаркетів, пункти доставки та інші операційні активи місцевого бізнесу.
Це рішення ухвалено після ретельної оцінки довгострокових перспектив бізнесу і жодним чином не пов’язане із залученістю та внеском нашої місцевої команди, яка протягом багатьох років розвивала успішний оптовий бізнес і сумлінно обслуговувала клієнтів по всій країні,
– заявила Крістіане Гізен, членкиня правління METRO AG.
Казахстанська філія METRO налічує близько 650 співробітників. У компанії заявили, що підтримуватимуть працівників протягом усього перехідного періоду, поки мережа поступово згортатиме діяльність.
Тобто закриття магазинів не відбудеться одночасно – компанія планує поетапно завершити роботу своїх об'єктів до кінця березня 2027 року.
Де в Казахстані є магазини METRO
Німецька компанія вийшла на казахстанський ринок у жовтні 2009 року. За цей час магазини METRO з'явилися у шести містах:
- Астані;
- Алмати;
- Шимкенті;
- Павлодарі;
- Караганді;
- Усть-Каменогорську.
До слова, вихід із Казахстану відбувається на тлі окремої історії з російським бізнесом METRO.
Нещодавно російська влада передала активи METRO у Росії під тимчасове управління компанії АТ "УК Торг РУС". Під контроль перейшли:
- 100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", через яке працює російський бізнес групи;
- частка у "Метро Верхаус Ногінськ";
- частка у "Рітейл Проперті 5".
Це рішення стосується саме російських активів компанії й масштабної кампанії президента Росії з "конфіскації" активів західного бізнесу.
Так, Путін забрав активи американської компанії й віддав племіннику Кадирова. Під тимчасове управління потрапили 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", які належать французькому підрозділу Aptar Europe Holding.
Новим управителем підприємства призначили АТ "Ейч енд Ен" – колишню компанію "Данон Росія", яка зараз працює під брендом "Логіка молока". Її генеральним директором із липня 2023 року є Якуб Закрієв. Схожа схема вже застосовувалася до російського бізнесу Danone.