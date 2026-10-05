METRO залишає Казахстан

Йдеться про казахстанський ринок. METRO заявила, що припинить діяльність у країні до кінця березня 2027 року, пише UCSC.

Компанія планує поступово закрити усі 6 гіпермаркетів, пункти доставки та інші операційні активи місцевого бізнесу.

Це рішення ухвалено після ретельної оцінки довгострокових перспектив бізнесу і жодним чином не пов’язане із залученістю та внеском нашої місцевої команди, яка протягом багатьох років розвивала успішний оптовий бізнес і сумлінно обслуговувала клієнтів по всій країні,

– заявила Крістіане Гізен, членкиня правління METRO AG.

Казахстанська філія METRO налічує близько 650 співробітників. У компанії заявили, що підтримуватимуть працівників протягом усього перехідного періоду, поки мережа поступово згортатиме діяльність.

Тобто закриття магазинів не відбудеться одночасно – компанія планує поетапно завершити роботу своїх об'єктів до кінця березня 2027 року.

Де в Казахстані є магазини METRO

Німецька компанія вийшла на казахстанський ринок у жовтні 2009 року. За цей час магазини METRO з'явилися у шести містах:

Астані; Алмати; Шимкенті; Павлодарі; Караганді; Усть-Каменогорську.

До слова, вихід із Казахстану відбувається на тлі окремої історії з російським бізнесом METRO.

Нещодавно російська влада передала активи METRO у Росії під тимчасове управління компанії АТ "УК Торг РУС". Під контроль перейшли:

100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", через яке працює російський бізнес групи;

частка у "Метро Верхаус Ногінськ";

частка у "Рітейл Проперті 5".

Це рішення стосується саме російських активів компанії й масштабної кампанії президента Росії з "конфіскації" активів західного бізнесу.

Так, Путін забрав активи американської компанії й віддав племіннику Кадирова. Під тимчасове управління потрапили 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", які належать французькому підрозділу Aptar Europe Holding.

Новим управителем підприємства призначили АТ "Ейч енд Ен" – колишню компанію "Данон Росія", яка зараз працює під брендом "Логіка молока". Її генеральним директором із липня 2023 року є Якуб Закрієв. Схожа схема вже застосовувалася до російського бізнесу Danone.



