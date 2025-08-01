Компанія Microsoft вперше в історії перетнула позначку ринкової капіталізації в 4 трильйони доларів. Це сталося після того, як вартість акцій корпорації зросла на понад 6% на початку торгів 31 липня.

Що цьому посприяло?

Інвестори позитивно відреагували на квартальний фінансовий звіт, який перевищив очікування аналітиків, інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Таким чином, Microsoft стала другою компанією у світі, яка досягла такої вартості. Першою була Nvidia, чия капіталізація 9 липня перевищила 4 трильйони доларів і наразі становить близько 4,39 трильйонів.

Який ключовий фактор зростання?

Інтерес інвесторів до обох компаній зумовлений бумом в галузі штучного інтелекту: Nvidia виробляє чіпи, що забезпечують обчислення для ШІ-моделей, а Microsoft – один із головних гравців у сфері, зокрема завдяки партнерству з OpenAI, розробником ChatGPT.

Цікаво, що Microsoft встановила історичний рекорд всього за кілька тижнів після проведення значних звільнень. У липні компанія скоротила приблизно на 9 000 працівників, що становить менше 4% від загальної кількості персоналу. Ігровий підрозділ компанії зіткнувся з основним тягарем цих скорочень, скасувавши кілька проектів, включаючи довгоочікувані ігри Perfect Dark і Everwild, а також нову MMORPG від творців The Elder Scrolls Online, разом з іншими неанонсованими розробками.