Мільярдер і співзасновник Revolut Нік Сторонський відмовився від громадянства Росії

Російсько-британський мільярдер Нік Сторонський відмовився від російського громадянства. На такий крок підприємець наважився заради отримання банківської ліцензії Великої Британії для свого фінтех стартапу Revolut, який він заснував разом з українцем Владиславом Яценком.

Про те, що Сторонський позбувся російського паспорта, написали одразу два авторитетні видання – The Telegraph та The Times. Згодом відмову підприємця від громадянства країни-агресорки підтвердили безпосередньо у Revolut.

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Вихід Сторонського з громадянства Росії

За даними The Times, рішення про відмову від російського громадянства мільярдер ухвалив після того, як Україна ввела санкції проти його батька – Миколи Сторонського старшого, який обіймає посаду гендиректора кремлівського "Газпром промгаз".

Сторонський молодший спільно з Владом Яценком ще з початку 2021 року намагаються отримати банківську ліцензію від регуляторів Великої Британії для своєї компанії Revolut. Очікується, що схвалення заявки дозволить стартапу отримати доступ до подальшого фінансування.

Нік (Сторонський – ред. 24 канал) відмовився від російського громадянства ще деякий час тому,

– підтвердили у Revolut російському виданню Forbes.

Зауважимо, що Сторонський-молодший народився і виріс у Росії, проте у віці 20 років виїхав жити за кордон. За оцінкою російського Forbes, він посідав 16-е місце у рейтингу найбагатших людей країни-агресорки у 2022 році зі статками у 7,1 мільярда доларів.

Додамо, що у 2021 році заснований Сторонським та Яценком Revolut оцінювали у 33 мільярди доларів, що зробило стартап найбільшою приватною технологічною компанією в історії Великої Британії. Інтерв'ю 24 каналу зі співзасновником необанку, українцем Владом Яценком, можна прочитати за посиланням.