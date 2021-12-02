Revolut найчастіше називають британською, оскільки мобільний банківський додаток був заснований саме там. Суть сервісу в тому, щоб користувач міг відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги: вигідну конвертацію, зручні платежі, дешеві страховки та кредити. Зараз компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі.

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Заснована у 2015 році, у листопаді 2020 року компанія Revolut стала прибутковою / Фото futuremagazine.io

Сайт 24 каналу поговорив з Владом Яценком про експансію на український ринок, майбутнє технологій та важливість командної роботи. До речі, останній пункт проходив червоною лінією під час усієї розмови. Його бачення підкреслює один з твітів, де він написав: "Терпіти не можу, коли люди називають інших людей "ресурсом". Це звучить як архаїчне уявлення з часів рабства".

Необанки Це фінансові установи, які дають клієнтам дешевшу альтернативу традиційним банкам. Вони використовують технології та штучний інтелект, щоб пропонувати клієнтам персоналізовані послуги, мінімізуючи свої витрати. В арсеналі необанків є головне – інновації. Вони можуть запускати функції та розвивати партнерські відносини, щоб обслуговувати своїх клієнтів набагато швидше, ніж традиційні банки.

Нові робочі місця в Україні

Запуск переказів коштів в Україну, реєстрація юридичної особи та розмова про нову хвилю хедханту. Якщо ви збираєтеся активно виходити на ринок, коротко поясніть пересічному споживачеві в Україні, яку користь йому принесе Revolut?

Ми активно виходимо на ринок праці в Україні як роботодавець, що пропонує унікальні кар’єрні можливості для найкращих талантів.

Наша поточна пропозиція як роботодавця стосується не споживача, а 100 досвідчених інженерів-програмістів, які хочуть розробити новий глобальний супердодаток.

Це запрошення та можливість одночасно, оскільки Revolut зараз масштабується з міжнародної в глобальну компанію. Люди, які будуть до цього причетні, отримають унікальний досвід. Деякі наші співробітники в майбутньому будуть створювати власні технологічні компанії й створювати ще більше робочих місць. Ми створюємо робочі місця в Україні, тож ноу-хау залишиться в Україні, економіка і всі від цього виграють.

У липні 2021 завдяки залученню інвестицій у 800 мільйонів доларів Revolut оцінили у 33 мільярди доларів, що зробило необанк найбільшою приватною технологічною компанією в історії Британії. У вересні 2021 року компанія зареєструвала офіційну юридичну особу в Україні.

Ваш партнер Нік Стронський розповів в інтерв'ю, що компанія не витрачає гроші на рекламу. Чому? І чи замислювалися ви над тим, як діяти в Україні?

Ми розробляємо наш додаток та цифрові продукти таким чином, що вони більш прогресивні та набагато кращі, ніж у інших конкурентів на ринку. Ось чому нам вдалося вирости з 1 клієнта до більш ніж 16 мільйонів і збільшити оцінку компанії з 1 долара до 33 мільйонів доларів, спираючись в основному на клієнтів, які рекомендують нас, а не через рекламу. Ми виграємо двічі.

По-перше, ми робимо клієнтів задоволеними нашою продукцією. Коли вони рекомендують нас, ми економимо на рекламі. По-друге, ми інвестуємо гроші, які ми заощадили на рекламі, щоб ще більше вдосконалювати наші продукти.

Коли продукти першокласні, клієнти задоволені, рекомендують нас і цикл починається знову. Саме тому нам потрібні найкращі таланти та найкращі інженери-програмісти на українському ринку. Вони будуть будувати продукти й допомагати нам робити все WOW.

Як ви вирішуєте, що компанія готова до масштабування? Які маркери зростання бізнесу ви б назвали?

Revolut був створений з ідеєю бути глобальним продуктом з 1-го дня. Нашою першою функціональністю був додаток для подорожей, що дозволяє клієнтам використовувати міжбанківські курси конвертації валют, щоб легко розраховуватись по всьому світу і відправляти гроші за кордон.

Ми не знали, що додаток буде мати десятки функціональних можливостей, але ми очікували, що він буде працювати в усьому світі. Компанії можуть масштабуватися по-різному, додаючи нові продукти – в нашому випадку ми додали функціонал Crypto trading, досягнувши нових груп клієнтів, також ми підтримуємо сім'ї з через продукт Revolut Junior, опановуючи нові сегменти ринку, ми вийшли на туристичний ринок з Revolut Stays, і відносно географічного розширення, наразі до США.

Однак, врешті-решт, ми компанія масштабується завдяки клієнтам. Ми б не розвивалися, якби клієнти не користувалися сервісом й не рекомендували нас.

Якщо говорити про маркери, один з них був, коли ми досягли статусу єдинорога, але сьогодні ми в 33 рази більше. Я також був щасливий, коли ми досягли 1 мільйона клієнтів, але зараз у нас понад 16 мільйонів.

Тому я скоріше зосереджений на майбутньому і запуску глобального супердодатку, ніж на наших минулих перемогах. Одна з цінностей нашої компанії звучить як "Ніколи не заспокоюйся!".

"Фінтехи повинні не тільки співіснувати, але і співпрацювати"

Ви стартували на досить регульованому ринку США під час пандемії, і планували запустити функцію торгівлі акціями без комісії восени. Які ідеї та рішення допоможуть вам зайняти своє місце на американському ринку?

Кожен ринок різний. Кожен потребує пропозиції, яка адаптована до потреб місцевих клієнтів. Американський ринок є ключовим для нас.

Проєкт запускався як онлайн-банк для мандрівників, а зараз претендує на звання глобального додатку / Фото zimamagazine.com

Ми наймаємо локальні команди, будуємо маркетингові кампанії, подаємо заяви на ліцензії та покращуємо наші внутрішні бізнес-процеси. Все це вимагає часу і зусиль, але сніжний ком вже котиться, і наша клієнтська база зростає. Це довгий шлях, але правильний.

Є багато компаній, що зосереджуються лише на трейдінгу або інших фінансових продуктах у той час, коли ми надаємо клієнтам один додаток для усіх речей, пов’язаних з грошима – поточними рахунками, обміном валют, міжнародними переказами, картковими платежами, заощадженнями, криптовалютами, інвестуванням – все в одному додатку, тому клієнту не потрібно переміщати свої кошти між різними рахунками та платити комісію в процесі.

У листопаді в іноземних ЗМІ з'явилася новина про те, що Revolut шукав фахівців для створення криптобірж. Але тепер оголошення з LinkedIn було видалено. Які ваші плани у цьому напрямку?

Ми запустили торгівлю криптовалютами в додатку Revolut ще у 2017 році, і ми продовжуємо розвивати цей продукт. Сьогодні наші клієнти можуть торгувати більш ніж 50 криптовалютами, і ми плануємо додати ще більше. У майбутньому буде більше новин щодо цього.

Якою ви бачите фінансову систему майбутнього? Чи будуть зникати класичні банки? Чи можуть співіснувати кілька необанків?

Класичні банки повинні робити цифрову трансформацію так швидко, як вони можуть. Ті, хто це робить, виживуть і виростуть. Є ще багато місця для банків, для фінтехів і співпраці між ними. У нас різні партнерські відносини з банками та з фінтехами. Якщо співпраця полягає в тому, щоб принести більше цінності клієнтам, банки та фінтехи повинні не тільки співіснувати, але і співпрацювати.

Бліц

"Щоб стати найкращою футбольною командою у світі, недостатньо тренуватися раз на тиждень"

Три основні навички для співробітника технологічної компанії?

Напевно, технічні знання, доведені на практиці в різних проєктах розробки програмного забезпечення, є точкою входу, але цього недостатньо.

Ми також дивимося на ставлення – найкращі таланти прагнуть до досконалості, занурюються у деталі та вважають, що рішучість, майстерність, кмітливість можуть проламати майже будь-яку стіну.

По-третє, амбіції співробітника змінювати світ через наші продукти, мужність мислити масштабно, мотивація створювати сервіси, які допоможуть мільйонам людей контролювати свої фінанси й мати кращий доступ до фінансових продуктів.

Як пов'язані результат і час, витрачений на роботу?

Щоб стати найкращою футбольною командою у світі, недостатньо тренуватися раз на тиждень. Ми хочемо бути найкращим супердодатком у світі, тому докладаємо багато зусиль, щоб бути кращими. Однак ми також закликаємо всіх керувати часом і збалансовувати роботу і відпочинок. Це може бути складно, якщо ви працюєте з дому.

Співробітники повинні виділяти час для себе. Щоб підкреслити це, ми запустили ініціативи, для надання додаткових повністю оплачуваних вихідних днів, які ми запровадили цього літа, щоб нагадати про важливість якісного часу для себе та своєї сім'ї протягом дня та протягом тижня.

Назвіть два фактори, які можуть зруйнувати навіть найперспективніший стартап?

Є багато факторів, які можуть знищити стартап, тому більшість стартапів не виживають. Щоб вижити, потрібно рости, щоб рости вам потрібна команда співробітників найвищого класу, люди, які талановиті, працьовиті, наполегливі й здатні довести справу до кінця.

Якщо ви наймаєте посередніх людей, у вас буде посередня команда, і ви дрейфуєте.

Щоб швидко рости, потрібні найкращі таланти. Саме тому ми шукаємо найкращих талантів в Україні.