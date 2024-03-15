Влаштувався водієм вантажівки: хто з українських мільярдерів прибрехав заради поїздки за кордон

На час воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Є лише кілька виключення із правил, і дехто вважає, що можна хитрувати та ними користуватися.

Мільярдер влаштувався водієм вантажівки

Власник мережі магазинів "Ельдорадо" та відомий мільярдер Віктор Поліщук перетинав український кордон як волонтер і водій вантажівки. Однак журналістам "Схем" стало відомо, що насправді він не провозив жодних вантажів.

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Як стверджують розслідувачі, 47-річний бізнесмен перетинав кордон вже під час воєнного стану, ймовірно керуючись фальшивими підставами. Наприклад, у 2022 році він подався до системи "Шлях", користуючись документами, які мають ознаки підробки. Потім він і взагалі влаштувався водієм вантажних перевезень, хоча жодного вантажу так і не доставив.

Поліщук двічі виїжджав за кордон за дозволом Дніпропетровської ОВА, до якої зверталася ГО "Обʼєднання захисту прав підприємців". Жодного разу бізнесмен не привозив жодної "гуманітарки", хоча саме це було метою поїздки.

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Згодом волонтерський дозвіл на виїзд минув, тож мільярдер Поліщук став водієм вантажівки у ТОВ "Транс-Союс". Компанія зареєстрована у Чернівецькій області. Цікаво, що, згідно з правилами, водії повинні перетинати кордон на вантажному транспорті. З України Поліщук дійсно виїжджав за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter, однак при поверненні автомобіль чарівним чином перетворювався на легковий Mercedes-Benz AMG G63.

Керівник "Транс-Союзу" підтвердив, що влаштував Поліщука на роботу, бо "складно знайти нормального водія". Мільярдер також не пройшов випробування, тому був звільнений.



Був влаштований. Був випробувальний строк. Я звільнив їх всіх, тому що вони не робили роботу, як має бути. Я памʼятаю, що вони не позабирали всі посилки, всі передачі,

– заявив керівник "Транс-Союзу".

Усі запитання журналістів Поліщук залишив без відповіді.