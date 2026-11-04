Американський мільярдер купує активи нафтового гіганта Росії: що відомо про угоду

Міжнародні активи російського нафтового гіганта "Лукойл", які раніше оцінювали у 22 мільярди доларів, можуть перейти до консорціуму на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі. Покупці готують незвичну схему розрахунку.

Хто хоче придбати міжнародні активи російського "Лукойлу"

До консорціуму, який претендує на закордонний бізнес "Лукойлу", увійшли інвестори зі США та Об'єднаних Арабських Еміратів. Його очолює американський мільярдер Тодд Боелі – бізнесмен, який володіє частками у спортивних командах Los Angeles Dodgers та Los Angeles Lakers, пише Reuters.

Також заявку підтримують:

International Holding Company (IHC) з ОАЕ;

Al Hail Holding;

сирійсько-катарські брати Аль-Хаят;

американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC).

За даними джерел Reuters, консорціум уже просунувся в переговорах і може завершити придбання протягом кількох тижнів.

Як покупці планують розрахуватися за активи

Угода може відбутися без традиційного грошового платежу. Замість цього консорціум планує обміняти міжнародні активи "Лукойлу" на заморожені цінні папери російської компанії, які належать західним інвесторам.

За інформацією джерел, банк від імені покупців уже придбав у західних інвестиційних фондів цінні папери "Лукойлу" на мільярди доларів. Серед їхніх попередніх власників була американська інвестиційна компанія Capital Group.

Механізм угоди передбачає, що:

Заморожені цінні папери обміняють на закордонні активи російського нафтового гіганта; Акції не передаватимуть безпосередньо "Лукойлу"; Їх планують розмістити на ескроу-рахунку – спеціальному рахунку, де активи зберігаються до виконання визначених умов угоди.

Саме останній пункт міг допомогти консорціуму просунутися далі, ніж попереднім претендентам.

Чому активи "Лукойлу" виставили на продаж

Процес продажу міжнародного бізнесу російської компанії розпочався після того, як у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти "Лукойлу".

Закордонний портфель компанії охоплює різні напрями нафтового бізнесу в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Зокрема, йдеться про:

нафтові родовища;

нафтопереробні заводи;

мережі автозаправних станцій.

Хто ще претендував на закордонний бізнес російської компанії

Інтерес до активів "Лукойлу" виявляли понад десять компаній. Зокрема, заявки подавали:

американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron;

інвестиційна група Carlyle;

американський банк Xtellus Partners;

колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр.

Однак не всі претенденти змогли просунутися в переговорах. У грудні 2025 року Міністерство фінансів США відхилило пропозицію групи за участю Xtellus Partners.

У жовтні 2026 року з перегонів також вийшла Carlyle. Після цього консорціум на чолі з Боелі став основним претендентом на міжнародні активи російської компанії.



