Дрони масовано атакували російський НПЗ "Лукойл" у Кстово

Усе сталося вночі 1 листопада 2026 року. 24 Канал розповість, яка інформація є на цей момент.

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Що відомо про наслідки атаки на НПЗ у Кстово 1 листопада?

Як повідомляють OSINT-канали Exilenova+ та Supernova+, близько 1 години ночі за московським часом мешканці Кстово почали масово фіксувати серію потужних вибухів. А перші дані про атаку саме на нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" почали з'являтися близько 4 ранку, зокрема завдяки численним відеоматеріалам очевидців.

На території нафтопереробного гіганта у Нижегородській області спалахнула масштабна пожежа одразу з кількома осередками займання, а над містом піднявся надзвичайно густий чорний дим апокаліптичних масштабів. Причім станом на 5 годину ранку наліт безпілотників усе ще тривав і лунали нові вибухи.

Наслідки обстрілу Кстово: дивіться відео очевидців

Звісно, вже традиційно через загрозу з повітря Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Нижньому Новгороді та загалом у регіонах Приволзького федерального округу.

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Пожежі та дим над Кстово / Фото очевидців

Зверніть увагу: "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" є 4 за величиною нафтопереробним підприємством у Росії та посідає 2 місце за обсягами виробництва автомобільного бензину. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує до 11% усього російського бензину та близько 5% від загальноросійського обсягу переробки. Підприємство є критично важливим логістичним вузлом для постачання пального у центральні регіони Росії разом із Москвою та для забезпечення потреб російської армії.

Додамо, що ця нічна операція має вагомий політичний підтекст, адже вона є частиною відновленої кампанії ударів по російському паливно-енергетичному комплексу. З середини жовтня Україна, схоже, призупиняла атаки на російські НПЗ через тиск з боку США – проте ця неформальна пауза вже показово нівельована серією нових атак. До прикладу, 30 жовтня дрони вдарили по НПЗ у Новокуйбишевську, а 31 числа дісталися заводу "Башнефть-Новойл" в Уфі.