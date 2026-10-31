Неспокійна ніч для Росії та окупантів на ТОТ: дрони влаштували пожежі, зокрема на НПЗ

Про це пише Exilenova+.

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Що атакували дрони?

Безпілотники цієї ночі завітали до Республіки Башкортостан. У промисловій зоні Уфи пролунали вибухи. Також там призупиняли роботу міжнародного аеропорту.

Місцеві жителі поділились кадрами, як над російським регіоном пролітають дрони, а далі у небо здіймається дим. Згодом стало відомо про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі в результаті атаки.

В Уфі горить НПЗ / Exilenova+

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Обмеження на приймання та відправлення літаків також вводили в сусідніх Казані та Самарі.

Гучно було й на тимчасово окупованій частині Луганщині. Після атаки ударних БпЛА там спалахнули пожежі. Наразі не уточнюється, що саме там могло бути уражено.

Наслідки нальоту дронів на Луганщину / Exilenova+

Крім того, масштабний блекаут стався в Калінінграді. Причини відключень електроенергії поки що невідомі, але росіяни жаліються, що знеструмлення масштабні.

Блекаут у Калінінграді: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. На супутникових знімках над підприємством видно густу хмару чорного диму. Через неї було неможливо точно визначити масштаби та місця уражень.