Неспокійна ніч для Росії та окупантів на ТОТ: дрони влаштували пожежі, зокрема на НПЗ

Робота дронів по об'єктах окупантів в Росії та на ТОТ / Exilenova+, колаж 24 Каналу
Ніч 31 жовтня видалась неспокійною у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Дрони дістались Уфи та Луганщини.
Про це пише Exilenova+.
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Що атакували дрони?
Безпілотники цієї ночі завітали до Республіки Башкортостан. У промисловій зоні Уфи пролунали вибухи. Також там призупиняли роботу міжнародного аеропорту.
Місцеві жителі поділились кадрами, як над російським регіоном пролітають дрони, а далі у небо здіймається дим. Згодом стало відомо про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі в результаті атаки.
В Уфі горить НПЗ / Exilenova+
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Обмеження на приймання та відправлення літаків також вводили в сусідніх Казані та Самарі.
Гучно було й на тимчасово окупованій частині Луганщині. Після атаки ударних БпЛА там спалахнули пожежі. Наразі не уточнюється, що саме там могло бути уражено.
Крім того, масштабний блекаут стався в Калінінграді. Причини відключень електроенергії поки що невідомі, але росіяни жаліються, що знеструмлення масштабні.
Блекаут у Калінінграді: дивіться відео
Нагадаємо, напередодні дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. На супутникових знімках над підприємством видно густу хмару чорного диму. Через неї було неможливо точно визначити масштаби та місця уражень.
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