Беспокойная ночь для России и оккупантов на ВОТ: дроны устроили пожары, в том числе на НПЗ

Робота дронів по об'єктах окупантів в Росії та на ТОТ / Exilenova+, колаж 24 Каналу
Ночь на 31 октября оказалась неспокойной в России и на временно оккупированных территориях. Дроны добрались до Уфы и Луганской области.
Об этом пишет Exilenova+.
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Что атаковали дроны?
Беспилотники этой ночью посетили Республику Башкортостан. В промышленной зоне Уфы раздались взрывы. Также там приостановили работу международного аэропорта.
Местные жители поделились кадрами, на которых видно, как над российским регионом пролетают дроны, а затем в небо поднимается дым. Впоследствии стало известно о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки.
Прогнозы
В Уфе горит НПЗ / Exilenova+
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Ограничения на прием и отправку самолетов также вводились в соседних Казани и Самаре.
Шумно было и на временно оккупированной части Луганской области. После атаки ударных БПЛА там вспыхнули пожары. Пока не уточняется, что именно там могло быть поражено.
Кроме того, в Калининграде произошел масштабный блэкаут. Причины отключений электроэнергии пока неизвестны, но россияне жалуются, что отключения носят масштабный характер.
Отключение электроэнергии в Калининграде: смотрите видео
Напомним, накануне дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России. На спутниковых снимках над предприятием видно густое облако черного дыма. Из-за него было невозможно точно определить масштабы и места поражений.
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