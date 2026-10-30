Завеса черного дыма: СМИ показали спутниковые снимки Новокуйбышевского НПЗ после атаки

Об этом сообщили "Схемы" со ссылкой на снимки Planet Labs.

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Вид на НПЗ со спутника

Масштабный пожар, а точнее дым от него, охватил значительную часть Новокуйбышевского НПЗ. Из-за густого облака точно определить масштабы и места повреждений пока невозможно.

Результат атаки на НПЗ в Новокуйбышевске / "Схемы"

Масштабный пожар на НПЗ под Самарой / "Схемы"

Первыми об атаке на предприятие 30 октября сообщили мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. Факт сильного возгорания на объекте также подтвердил OSINT-исследователь Astra.

Украинская сторона пока не комментировала удары. В то же время в компании Fire Point заявили, что операцию против этого НПЗ проводили Силы обороны Украины с помощью их беспилотников.

Отмечается, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод подчиняется самарской группе компаний "Роснефть". Его годовая мощность достигает около 8,8 миллиона тонн сырья, что делает его одним из ключевых в Поволжье.

Предприятие производит до трех десятков видов топливной продукции, в том числе реактивное авиатопливо, которое вражеская армия использует в военных целях.

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Напомним, жители Новокуйбышевска утром жаловались на отсутствие сигналов тревоги, несмотря на гул дронов в воздухе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал сообщение о якобы отраженной атаке почти через два часа после первых сообщений о взрывах.

Напомним, ранее мы писали, что 24 октября украинские ударные дроны преодолели более 2500 километров и вызвали масштабный пожар на Омском НПЗ.