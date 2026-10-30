Завіса з чорного диму: ЗМІ показали супутникові знімки Новокуйбишевського НПЗ після атаки

Про це повідомили "Схеми" з посиланням на знімки Planet Labs.

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Вигляд на НПЗ із супутника

Масштабна пожежа, а точніше дим від неї, охопила значну частину Новокуйбишевського НПЗ. Через густу хмару точно визначити масштаби та місця уражень наразі неможливо.

Результат атаки на НПЗ у Новокуйбишевську / "Схеми"

Масштабна пожежа на НПЗ під Самарою / "Схеми"

Першими про атаку на підприємство 30 жовтня сповістили моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+. Факт сильного займання на об'єкті також підтвердив OSINT-дослідник Astra.

Українська влада наразі удари не коментувала. Водночас у компанії Fire Point заявили, що операцію проти цього НПЗ здійснювали Сили оборони України за допомогою їхніх безпілотників.

Зазначається, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод підпорядкований самарській групі компаній "Роснефть". Його річна потужність сягає близько 8,8 мільйона тонн сировини, що робить його одним із ключових у Поволжі.

Підприємство виготовляє до трьох десятків типів паливної продукції, серед них – реактивне авіапальне, яке ворожа армія застосовує у військових цілях.

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Нагадаємо, жителі Новокуйбишевська зранку скаржилися на відсутність сигналів тривоги попри гул від дронів у повітрі. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев опублікував повідомлення про нібито відбиття атаки майже через дві години після перших повідомлень про вибухи.

Раніше ми також писали про те, що 24 жовтня українські ударні дрони подолали понад 2500 кілометрів і спричинили масштабне займання на Омському НПЗ.