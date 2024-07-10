Мільярдер Жеваго заочно арештований ВАКС у справі Князєва: що відомо
Джерело:РБК-Україна
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив заочний арешт мільярдеру та колишньому нардепу Костянтину Жеваго. А саме у справі, пов'язаній з екс-головою Верховного суду Всеволодом Князєвим.
Заочний арешт Жеваго
Згідно з відомостями від САП, особу, яка перебувала на момент вчинення злочину і зараз знаходиться у Франції, було повідомлено про підозру в рамках міжнародного правового співробітництва. Як стало відомо, мова йде про мільярдера, колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
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Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального Кодексу України,
– йдеться у повідомленні САП.
Які деталі справи Князєва
- У травні 2023 року Національне антикорупційне бюро та САП оголосили про розкриття схеми одержання неправомірної вигоди на суму 2,7 мільйона доларів керівництвом і суддями Верховного Суду. Згодом Жеваго було оголошено у міжнародний розшук.
- За версією слідства, хабар був отриманий у зв'язку з прийняттям 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним з акціонерів якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.
- 18 травня Вища рада правосуддя санкціонувала утримання Князєва під вартою. Пізніше розмір застави був зменшений до 18,168 мільйона гривень, і 31 січня 2024 року цю суму було внесено. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти.