Мільярдер Жеваго заочно арештований ВАКС у справі Князєва: що відомо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив заочний арешт мільярдеру та колишньому нардепу Костянтину Жеваго. А саме у справі, пов'язаній з екс-головою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

Заочний арешт Жеваго

Згідно з відомостями від САП, особу, яка перебувала на момент вчинення злочину і зараз знаходиться у Франції, було повідомлено про підозру в рамках міжнародного правового співробітництва. Як стало відомо, мова йде про мільярдера, колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

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Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального Кодексу України,

– йдеться у повідомленні САП.

Які деталі справи Князєва