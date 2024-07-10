Заочный арест Жеваго

Согласно сведениям от САП, лицу, которое находилось на момент совершения преступления и сейчас находится во Франции, было сообщено о подозрении в рамках международного правового сотрудничества. Как стало известно, речь идет о миллиардере, бывшем нардепе Константине Жеваго.

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Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины,

– говорится в сообщении САП.

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