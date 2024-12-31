Найбагатші люди світу у 2024 році рекордно збільшили свої статки: хто у лідерах

У 2024 році мільярдери світу суттєво примножили свої капітали, встановивши рекордний сукупний показник у 10 трильйонів доларів.

Найбагатші люди світу

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Найбільшими переможцями стали Ілон Маск, Марк Цукерберг та Дженсен Хуанг, які виграли від небувалого підйому акцій технологічного сектора.

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За даними індексу Bloomberg Billionaires Index, капітали 500 найбагатших людей світу збільшилися на 1,5 трильйона доларів. При цьому понад 600 мільярдів ідоларів приросту забезпечили вісім технологічних магнатів, серед яких Ларрі Еллісон, Джефф Безос та Ларрі Пейдж.

Лідер серед мільйонерів

Ілон Маск став беззаперечним лідером року. Його капітал зріс на 213 мільярдів доларів, досягнувши 442,1 мільярда доларів. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню вартості компаній Маска, таких як Tesla, SpaceX та xAI, а також через політичну підтримку обраного президента США Дональда Трампа.

Технологічні акції стали основним двигуном зростання багатства мільярдерів. Індекс S&P 500 виріс на 24% за рік, причому половину цього приросту забезпечили компанії Tesla, Meta та Nvidia.

Крипторинки та вплив політики

Зростання зачепило не лише фондові ринки, а й криптовалюти. Біткоїн вперше перевищив позначку $100 тисяч, а статки таких криптомагнатів, як Чанпен Чжао (CZ) із Binance, зросли на 60%.

Перемога Дональда Трампа на виборах сприяла оптимізму на ринках. Індекс S&P 500 досяг рекордного рівня у листопаді, а капітали мільярдерів збільшилися на $505 мільярдів за п’ять тижнів після виборів.

Хто у найбільшому виграші цьогоріч

Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, збільшив свої статки на 76 мільярдів доларів завдяки триразовому зростанню акцій компанії.

Марк Цукерберг додав 81 мільярд доларів, попри антимонопольний штраф у 841 мільйон доларів від ЄС, оскільки акції Meta підскочили на 70%.

Китайські мільярдери, після трирічного падіння, збільшили свої капітали на 14% за рік.

Хто у найбільшому мінусі

Однак не всі мільярдери завершили рік з прибутками:

Бернар Арно та інші французькі магнати розкоші втратили 71 мільярд доларів через уповільнення продажів, зокрема в Китаї.

Карлос Слім втратив 26 мільярдів доларів через падіння мексиканського песо та слабкі ринки після перемоги лівого кандидата на виборах у Мексиці.

Фам Нят Вионг, власник Vinfast, втратив майже половину свого капіталу через падіння акцій компанії на 70% у першій половині року.

Зауважте. 2024 рік став тріумфальним для світових мільярдерів, особливо тих, хто інвестує у технології та криптовалюти. Успіхи на ринках знову підтвердили домінування технологічного сектора, навіть попри складний рік для окремих галузей та бізнесменів.