Багатії під ударом: мільярдери, які підтримали Трампа, значно збідніли – хто найбільше

За 7 тижнів після вступу Дональда Трампа на другий президентський термін мільярдери, які стояли поруч із ним під час інавгурації, втратили колосальні суми.

Мільйонери втрачають статки

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, п’ять найбагатших людей світу втратили загалом 209 мільярдів доларів, інформує 24 Канал.

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Ріст перед інавгурацією та різкий спад після

Період між перемогою Трампа на виборах та його офіційним вступом на посаду став справжнім бумом для фінансових ринків. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював історичні максимуми, а інвестори активно вкладали кошти в акції та криптовалюту, очікуючи на сприятливі для бізнесу реформи.

Акції Tesla після виборів зросли на 98%, піднявши статки Ілона Маска до рекордних 486 мільярдів доларів.

LVMH Бернара Арно додав 7% за тиждень до інавгурації, принісши французькому мільярдеру 12 мільярдів доларів прибутку.

Meta Марка Цукерберга підскочила на 9% перед початком нового терміну Трампа, а в перший місяць його президентства додала ще 20%.

Проте ринок швидко змінив напрямок. Від моменту інавгурації S&P 500 втратив 6,4%, а хвиля масових звільнень у держсекторі та невизначеність щодо тарифної політики похитнули позиції топових інвесторів,

– зазначили аналітики.

Кого зачепило найбільше

Ілон Маск (-148 мільярдів доларів)

Tesla втратила майже всі прибутки після виборів. Продажі компанії в Німеччині обвалилися на 70%, а в Китаї – на 49%. Європейські покупці розчаровані підтримкою Маском ультраправих політиків.

Джефф Безос (-29 мільярдів доларів)

Акції Amazon впали на 14% з 17 січня. Безос намагався налагодити відносини з Трампом, навіть пожертвував 1 мільйон доларів на його інавгурацію.

Сергій Брін (-22 мільярдів доларів)

Акції Alphabet втратили 7% у лютому через невтішні фінансові результати. Google стикається з тиском Мін'юсту США, який вимагає розділення пошукового бізнесу.

Марк Цукерберг (-5 мільярдів доларів)

Meta спершу вигравала на зростанні технологічного сектору, але потім втратила всі прибутки.

Бернар Арно (-$5 млрд)

LVMH втратив більшість своїх поствиборчих прибутків. Ймовірні мита на європейські товари можуть ще більше знизити продажі.

Важливо. Масові втрати серед найбагатших людей світу демонструють, наскільки нестабільним може бути ринок навіть для тих, хто стоїть на його вершині.