Мінімальна зарплата з квітня зросте: як зміниться розмір податку
Джерело:ДПС у Львівській області
З 1 квітня суттєво зросте розмір мінімальної зарплати, а з ним і податки для ФОПів, оскільки вони привʼязані до цього показника. Хто платитиме більше вже незабаром, розповідаємо далі.
Мінімальна зарплата з квітня зросте
Бюджетом на 2024 рік було передбачене два підвищення мінімальної зарплати: з 1 січня та 1 квітня. Тож з наступного місяця показник становитиме 8 000 гривень замість 7 100 гривень. Погодинний розмір – з 42,6 до 48 гривень.
Варто ознайомитись Латання "дірок" чи збільшення військового бюджету: який новий податок платитимуть ФОПи
Оскільки до рівня мінімальної зарплати привʼязаний розмір річного ліміту для всіх груп ФОПів, розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.Нагадаємо! З початком 2024 року також зріс й розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 684 гривень до 3 028 гривень. До нього привʼязаний також розмір податків для ФОПів.
Як зміниться ліміт річного доходу для ФОПів
- Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);
- Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);
- Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1167 розмірів мінімальної зарплати).
Що таке ліміт доходуЛіміт доходу – це гранична межа, за перевищення якої її можуть перевести ФОПа на загальну систему оподаткування.
Єдиний податок з 1 квітня
Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно, а от ставка для 3 групи зафіксована на рівні 2023 року. Тож з 1 квітня розмір єдиного податку для різних груп ФОПів виглядатиме так:
- 1 група – 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
- 2 група – 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);
- 3 група – ставки не зміняться порівняно з 2023 роком: 3 % від доходів для платників ПДВ та 5 % від доходів для неплатників ПДВ.
Розмір Єдиного внеску
Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином:
- мінімальний ЄВ – 1 760 гривень за місяць (22 % від мінімальної зарплати);
- максимальний ЄВ – 26 400 гривень за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).