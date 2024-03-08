Мінімальна зарплата з квітня зросте: як зміниться розмір податку

8 березня 2024, 18:09
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Джерело:

ДПС у Львівській області

З 1 квітня суттєво зросте розмір мінімальної зарплати, а з ним і податки для ФОПів, оскільки вони привʼязані до цього показника. Хто платитиме більше вже незабаром, розповідаємо далі.

Мінімальна зарплата з квітня зросте

Бюджетом на 2024 рік було передбачене два підвищення мінімальної зарплати: з 1 січня та 1 квітня. Тож з наступного місяця показник становитиме 8 000 гривень замість 7 100 гривень. Погодинний розмір – з 42,6 до 48 гривень.

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Оскільки до рівня мінімальної зарплати привʼязаний розмір річного ліміту для всіх груп ФОПів, розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Нагадаємо! З початком 2024 року також зріс й розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 684 гривень до 3 028 гривень. До нього привʼязаний також розмір податків для ФОПів.

Як зміниться ліміт річного доходу для ФОПів

  • Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);   
  • Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);   
  • Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1167 розмірів мінімальної зарплати).   

Що таке ліміт доходу

Ліміт доходу – це гранична межа, за перевищення якої її можуть перевести ФОПа на загальну систему оподаткування. 

Єдиний податок з 1 квітня

Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно, а от ставка для 3 групи зафіксована на рівні 2023 року. Тож з 1 квітня розмір єдиного податку для різних груп ФОПів виглядатиме так: 

  • 1 група – 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);   
  • 2 група – 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);   
  • 3 група – ставки не зміняться порівняно з 2023 роком: 3 % від доходів для платників ПДВ та 5 % від доходів для неплатників ПДВ.   

Розмір Єдиного внеску

Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином:

  • мінімальний ЄВ – 1 760 гривень за місяць (22 % від мінімальної зарплати);   
  • максимальний ЄВ – 26 400 гривень за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).  
Автор: Дар'я Вереньова