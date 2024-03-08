Мінімальна зарплата з квітня зросте

Бюджетом на 2024 рік було передбачене два підвищення мінімальної зарплати: з 1 січня та 1 квітня. Тож з наступного місяця показник становитиме 8 000 гривень замість 7 100 гривень. Погодинний розмір – з 42,6 до 48 гривень.

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Оскільки до рівня мінімальної зарплати привʼязаний розмір річного ліміту для всіх груп ФОПів, розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Нагадаємо! З початком 2024 року також зріс й розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 684 гривень до 3 028 гривень. До нього привʼязаний також розмір податків для ФОПів.

Як зміниться ліміт річного доходу для ФОПів

Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);

– 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати); Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);

– 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати); Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Що таке ліміт доходу Ліміт доходу – це гранична межа, за перевищення якої її можуть перевести ФОПа на загальну систему оподаткування.

Єдиний податок з 1 квітня

Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно, а от ставка для 3 групи зафіксована на рівні 2023 року. Тож з 1 квітня розмір єдиного податку для різних груп ФОПів виглядатиме так:

1 група – 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

– 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 2 група – 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);

– 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати); 3 група – ставки не зміняться порівняно з 2023 роком: 3 % від доходів для платників ПДВ та 5 % від доходів для неплатників ПДВ.

Розмір Єдиного внеску

Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином: