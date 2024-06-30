Як впливає мінімальна заробітна плата на розмір пенсійних виплат в Україні

Розмір пенсії при мінімальній зарплаті залежить від трьох основних факторів: кількості років страхового стажу, суми сплачених соціальних внесків та середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію.

Вплив мінімальної зарплати на розмір пенсії

В Україні пенсія для осіб з мінімальною заробітною платою і повним страховим стажем становить не менше 30% від мінімальної заробітної плати. З урахуванням мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень, пенсійна виплата має бути не менше 3 200 гривень.

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Однак, нині уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень. Щобільше, нині в Україні 3 мільйони пенсіонерів отримують пенсію на рівні 3 тисяч гривень. Це свідчить про те, що майже кожен четвертий пенсіонер в країні отримує таку суму пенсійних виплат.

На які мінімальні виплати можуть розраховувати пенсіонери

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

Мінімальні виплати у 2024 для тих, хто набув повний стаж, залежно від віку змінюються так:

2 980 гривень – для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу.

– для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу. 3 240 гривень – для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років.

– для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років. 3 370 гривень – для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

Якщо особа досягла 65-річного віку та не має достатнього страхового стажу, то отримуватиме мінімальні пенсійні виплати у розмірі 2 725 гривень.