Влияние минимальной зарплаты на размер пенсии

В Украине пенсия для лиц с минимальной заработной платой и полным страховым стажем составляет не менее 30% от минимальной заработной платы. С учетом минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен, пенсионная выплата должна быть не менее 3 200 гривен.

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Однако, сейчас правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен. Более того, сейчас в Украине 3 миллиона пенсионеров получают пенсию на уровне 3 тысяч гривен. Это свидетельствует о том, что почти каждый четвертый пенсионер в стране получает такую сумму пенсионных выплат.

Интересно! Согласно рекомендациям Международной организации труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

На какие минимальные выплаты могут рассчитывать пенсионеры

Минимальные выплаты в 2024 для тех, кто приобрел полный стаж, в зависимости от возраста меняются так:

2 980 гривен – для пенсионеров моложе 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы, независимо от возраста и страхового стажа.

– для пенсионеров моложе 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы, независимо от возраста и страхового стажа. 3 240 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет.

– для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет. 3 370 гривен – для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.