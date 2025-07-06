Митниця дала на 10 мільярдів більше, ніж торік: головні бюджетоформуючі товари червня

У червні 2025 року до державного бюджету надійшло 56,9 мільярда гривень митних платежів. Це на 10,2 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 1,3 мільярда більше у порівнянні з травнем.

Що формує найбільші надходження Основні джерела надходжень – імпорт нафтопродуктів, автомобілів і тютюнових виробів. Експерти пов'язують зростання зборів із пожвавленням торгівлі та стабілізацією логістики, повідомила Державна митна служба, передає 24 Канал. Дивіться також Український ринок пального скоротився: хто залишився в грі і йде в гору Серед основних бюджетоформуючих товарів: нафтопродукти – 12,4 мільярди гривень,

легкові та вантажні автомобілі – 5,9 мільярдів гривень,

гази нафтові – 1,6 мільярдів гривень;

тютюнові вироби – 1 мільярд гривень;

сільськогосподарська техніка – 0,8 мільярд гривень,

кам'яне вугілля – 0,8 мільярда гривень. Що зросло найбільше порівняно з 2024 роком У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли надходження від таких товарів: легкові автомобілі – +1,7 мільярдів гривень,

нафтопродукти – +1,27 мільярдів гривень,

нафтові гази – +817 мільярдів гривень,

тютюнові вироби – +696 мільйонів гривень,

кам’яне вугілля – +524 мільйонів гривень,

аграрна техніка – +479 мільйонів гривень. Зауважте. За словами представників митної служби, таке зростання пояснюється пожвавленням імпорту низки товарів, зокрема пального, транспорту й техніки.