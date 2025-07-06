Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Митниця дала на 10 мільярдів більше, ніж торік: головні бюджетоформуючі товари червня
6 липня, 20:03
1

Митниця дала на 10 мільярдів більше, ніж торік: головні бюджетоформуючі товари червня

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У червні 2025 року митні платежі досягли 56,9 мільярда гривень, що на 10,2 мільярда більше, ніж минулого року.
  • Основні джерела надходжень: імпорт нафтопродуктів, автомобілів і тютюнових виробів, зокрема нафтопродукти – 12,4 мільярди, автомобілі – 5,9 мільярдів.

У червні 2025 року до державного бюджету надійшло 56,9 мільярда гривень митних платежів. Це на 10,2 мільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 1,3 мільярда більше у порівнянні з травнем.

Що формує найбільші надходження

Основні джерела надходжень – імпорт нафтопродуктів, автомобілів і тютюнових виробів. Експерти пов'язують зростання зборів із пожвавленням торгівлі та стабілізацією логістики, повідомила Державна митна служба, передає 24 Канал

Дивіться також Український ринок пального скоротився: хто залишився в грі і йде в гору 

Серед основних бюджетоформуючих товарів:

  • нафтопродукти – 12,4 мільярди гривень,
  • легкові та вантажні автомобілі – 5,9 мільярдів гривень,
  • гази нафтові – 1,6 мільярдів гривень;
  • тютюнові вироби – 1 мільярд гривень;
  • сільськогосподарська техніка – 0,8 мільярд гривень,
  • кам'яне вугілля – 0,8 мільярда гривень.

Що зросло найбільше порівняно з 2024 роком

У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли надходження від таких товарів:

  • легкові автомобілі – +1,7 мільярдів гривень,
  • нафтопродукти – +1,27 мільярдів гривень,
  • нафтові гази – +817 мільярдів гривень,
  • тютюнові вироби – +696 мільйонів гривень,
  • кам’яне вугілля – +524 мільйонів гривень,
  • аграрна техніка – +479 мільйонів гривень.

Зауважте. За словами представників митної служби, таке зростання пояснюється пожвавленням імпорту низки товарів, зокрема пального, транспорту й техніки.