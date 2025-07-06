Що формує найбільші надходження
Основні джерела надходжень – імпорт нафтопродуктів, автомобілів і тютюнових виробів. Експерти пов'язують зростання зборів із пожвавленням торгівлі та стабілізацією логістики, повідомила Державна митна служба, передає 24 Канал.
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Серед основних бюджетоформуючих товарів:
- нафтопродукти – 12,4 мільярди гривень,
- легкові та вантажні автомобілі – 5,9 мільярдів гривень,
- гази нафтові – 1,6 мільярдів гривень;
- тютюнові вироби – 1 мільярд гривень;
- сільськогосподарська техніка – 0,8 мільярд гривень,
- кам'яне вугілля – 0,8 мільярда гривень.
Що зросло найбільше порівняно з 2024 роком
У порівнянні з червнем 2024 року найбільше зросли надходження від таких товарів:
- легкові автомобілі – +1,7 мільярдів гривень,
- нафтопродукти – +1,27 мільярдів гривень,
- нафтові гази – +817 мільярдів гривень,
- тютюнові вироби – +696 мільйонів гривень,
- кам’яне вугілля – +524 мільйонів гривень,
- аграрна техніка – +479 мільйонів гривень.
Зауважте. За словами представників митної служби, таке зростання пояснюється пожвавленням імпорту низки товарів, зокрема пального, транспорту й техніки.