Что формирует наибольшие поступления

Основные источники поступлений – импорт нефтепродуктов, автомобилей и табачных изделий. Эксперты связывают рост сборов с оживлением торговли и стабилизацией логистики, сообщила Государственная таможенная служба, передает 24 Канал.

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Среди основных бюджетоформирующих товаров:

нефтепродукты – 12,4 миллиарда гривен,

легковые и грузовые автомобили – 5,9 миллиардов гривен,

газы нефтяные – 1,6 миллиардов гривен;

табачные изделия – 1 миллиард гривен 1 миллиард гривен;

сельскохозяйственная техника – 0,8 миллиард гривен,

каменный уголь – 0,8 миллиарда гривен.

Что выросло больше всего по сравнению с 2024 годом

По сравнению с июнем 2024 года больше всего выросли поступления от таких товаров:

легковые автомобили – +1,7 миллиардов гривен,

нефтепродукты – +1,27 миллиардов гривен,

нефтяные газы – +817 миллиардов гривен,

табачные изделия – +696 миллионов гривен,

каменный уголь – +524 миллионов гривен,

аграрная техника – +479 миллионов гривен.

Заметьте. По словам представителей таможенной службы, такой рост объясняется оживлением импорта ряда товаров, в частности горючего, транспорта и техники.