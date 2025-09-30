На пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили партію контрабандних смартфонів Apple. Їхню вартість оцінили приблизно у 1,5 мільйона гривень.

Контрабанда нових iPhone?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу. Зазначають, що з території Польщі прибув мікроавтобус Mercedes, за кермом якого перебував 36-річний житель Прикарпаття.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор" – вона передбачена для переміщення товарів, що не потребують декларування,

– уточнили у відомстві.

Як чоловік намагався провести смартфони?

Проте під час огляду автомобіля серед особистих речей у пакеті митники виявили 18 смартфонів Apple iPhone. З них 15 пристроїв – останньої моделі: 7 iPhone 17 Pro Max та 8 iPhone Air.

Зауважте. Орієнтовна вартість партії – 1,5 мільйона гривень.

Наразі триває документування порушення митних правил, подальшу долю вилученого товару вирішуватимуть відповідні органи.

За даними ЕП, понад 70 % електроніки, яка ввозиться в Україну неофіційно (контрабанда чи сіра імпорт), — це iPhone.

