Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Митники вилучили контрабандні iPhone на 1,5 мільйона на "Шегинях"
30 вересня, 16:30
2

Митники вилучили контрабандні iPhone на 1,5 мільйона на "Шегинях"

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • На пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили контрабандні iPhone вартістю 1,5 мільйона гривень у мікроавтобусі з Польщі.
  • В автомобілі знайшли 18 смартфонів, з яких 15 були останньої моделі iPhone 17 Pro Max та iPhone Air, і триває документування порушення митних правил.

На пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили партію контрабандних смартфонів Apple. Їхню вартість оцінили приблизно у 1,5 мільйона гривень.

Контрабанда нових iPhone?

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу. Зазначають, що з території Польщі прибув мікроавтобус Mercedes, за кермом якого перебував 36-річний житель Прикарпаття. 

Дивіться також На найбільшому заводі iPhone у Китаї виявили кричущі порушення умов праці, – FT 

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор" – вона передбачена для переміщення товарів, що не потребують декларування,
– уточнили у відомстві.

Як чоловік намагався провести смартфони?

Проте під час огляду автомобіля серед особистих речей у пакеті митники виявили 18 смартфонів Apple iPhone. З них 15 пристроїв – останньої моделі: 7 iPhone 17 Pro Max та 8 iPhone Air. 

Зауважте. Орієнтовна вартість партії – 1,5 мільйона гривень.

Наразі триває документування порушення митних правил, подальшу долю вилученого товару вирішуватимуть відповідні органи.

За даними ЕП, понад 70 % електроніки, яка ввозиться в Україну неофіційно (контрабанда чи сіра імпорт), — це iPhone.

Що цьому передувало?

  • 26 вересня в Україні офіційно стартували продажі нової лінійки iPhone 17. Першою мережею в Україні, яка офіційно розпочала продаж iPhone 17, стала компанія "Цитрус".
  • Перший фіційний iPhone 17 купили в Києві за 69 999 гривень.
  • Наразі на ринку спостерігається дефіцит пристроїв.
  • Офіційні ціни виявилися нижчими за спекулятивні пропозиції на "сірому" ринку. Однак, вони все ще вищі за американські, це пов'язано із податками та логістичними витратами.