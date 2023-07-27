Чергове приниження росіян: найбільші банки Молдови припинили роботу з "Юністрім"

Росіяни не зможуть скористатися своїми системами грошових переказів у Молдові. Найбільші банки відмовилися від них на невизначений термін.

20 липня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти "Юністрім" та ще кількох російських кредитних організацій. Банки Вірменії, Грузії та Киргизстану одразу відмовилися працювати з платіжною системою, але цей список ще далеко не вичерпний.

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Молдова відмовилася від "Юністрім"

Найбільші банки Молдови – MAIB, Moldindconbank та Victoriabank – призупини роботу з російською системою грошових переказів "Юністрім". Повідомляється, що рішення прийняте на невизначений термін.

Також про припинення роботи з російськими платіжними системами повідомили NM та Fincombank. За словами представників фінансових установ, причиною стали санкції США, боротися з якими на стороні окупантів ніхто не має жодного бажання.

Також відомо, що банки Молдови цілком самостійно почали відмовлятися і від інших російських платіжних систем. Зокрема, в багатьох банках більше не працює Contact, також деякі фінустанови припинили підтримку системи "Золота корона".

Відтак, можна констатувати, що санкції США стали болючим ударом по окупантах, адже вони не зможуть здійснювати грошові перекази навіть у "дружні" країни.