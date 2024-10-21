У Португалії молодь не сплачуватиме податки в перший рік роботи

У Португалії молодь звільнять від сплати податків на певний період. Згідно з новим планом, молоді люди отримають прогресивні пільги протягом 10 років, що дозволить їм не сплачувати податки в перший рік роботи.

Які пільги на податки впровадять

Цей крок покликаний зменшити відтік кадрів за кордон і допомогти запобігти протестам серед молоді, пише The Guardian.

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Уряд вирішив замінити пропоноване раніше обмеження в 15% на податок для молоді від 18 до 35 років на більш гнучку прогресивну систему.

Молодь у Португалії, яка заробляє до 28 000 євро на рік, отримає податкові пільги на 10 років. Програма передбачає звільнення від податків на:

100% у перший рік роботи;

75% – у період від двох до чотирьох років;

50% – від п'яти до семи років;

25% – з восьмого по десятий рік.

Зауважте! Уряд вважає, що ці зміни можуть охопити від 350 000 до 400 000 осіб. Середня зарплата в Португалії становить близько 20 000 євро, при цьому податкові ставки варіюються від 13 до 48%.

Що спричинило таке нововведення

Проблема доступного житла в Португалії є дуже гострою, і в останні роки призвела до масових протестів місцевого населення. Причиною невдоволення стали переваги, які надаються іноземцям, зокрема щодо купівлі нерухомості, що підштовхує ціни на ринку житла догори.

Додатково до цього, великий приплив туристів значно вплинув на орендні ставки, роблячи житло менш доступним для місцевих жителів.

Зауважте! Між 2020 і 2021 роками ціни на житло в Португалії зросли на 157%, а орендна плата підскочила на 112%. Водночас більша частина португальців заробляє менше ніж 1000 євро на місяць, що значно ускладнює можливість знімати або купувати житло.