Какие льготы на налоги введут

Этот шаг призван уменьшить отток кадров за границу и помочь предотвратить протесты среди молодежи, пишет The Guardian.

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Правительство решило заменить предлагаемое ранее ограничение в 15% на налог для молодежи от 18 до 35 лет на более гибкую прогрессивную систему.

Молодежь в Португалии, которая зарабатывает до 28 000 евро в год, получит налоговые льготы на 10 лет. Программа предусматривает освобождение от налогов на:

100% в первый год работы;

75% – в период от двух до четырех лет;

50% – от пяти до семи лет;

25% – с восьмого по десятый год.

Заметьте! Правительство считает, что эти изменения могут охватить от 350 000 до 400 000 человек. Средняя зарплата в Португалии составляет около 20 000 евро, при этом налоговые ставки варьируются от 13 до 48%.

Что повлекло за собой такое нововведение

Проблема доступного жилья в Португалии является очень острой, и в последние годы привела к массовым протестам местного населения. Причиной недовольства стали преимущества, которые предоставляются иностранцам, в частности по покупке недвижимости, что подталкивает цены на рынке жилья вверх.

Вдобавок к этому, большой приток туристов значительно повлиял на арендные ставки, делая жилье менее доступным для местных жителей.

Обратите внимание! Между 2020 и 2021 годами цены на жилье в Португалии выросли на 157%, а арендная плата подскочила на 112%. В то же время большая часть португальцев зарабатывает менее 1000 евро в месяц, что значительно усложняет возможность снимать или покупать жилье.