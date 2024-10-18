Ожидания работодателей относительно зарплат
Как указано в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от НБУ за III квартал 2024 года, руководители предприятий предполагают, что расходы на оплату труда одного наемного работника вырастут медленнее, чем в предыдущих периодах.
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Баланс ответов снизился до 52,9%, что является меньшим показателем по сравнению с 54,8% во II квартале и 62,6% в I квартале 2024 года.
Самые высокие ожидания по росту зарплат среди украинских предприятий наблюдаются в таких категориях:
- По видам экономической деятельности: предприятия в секторе сельского хозяйства.
- По размеру: крупные предприятия: крупные предприятия.
- По направлению деятельности: предприятия: предприятия, которые осуществляют импортные операции.
- По регионам: предприятия: предприятия Винницкой области.
Самые низкие ожидания относительно роста заработных плат:
- По видам экономической деятельности: предприятия: предприятия добывающей промышленности.
- По размеру: малые предприятия.
- По направлению деятельности: предприятия: предприятия, работающие исключительно на внутреннем рынке.
- По регионам: предприятия: предприятия Сумской области.
Квартальный опрос предприятий Украины, проведен с 31 июля по 28 августа 2024 года, привлекло 665 компаний из 21 региона страны.
Обратите внимание! В исследовании не участвовали предприятия с временно оккупированных территорий, в частности из Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.