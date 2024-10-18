Ожидания работодателей относительно зарплат

Как указано в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от НБУ за III квартал 2024 года, руководители предприятий предполагают, что расходы на оплату труда одного наемного работника вырастут медленнее, чем в предыдущих периодах.

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Баланс ответов снизился до 52,9%, что является меньшим показателем по сравнению с 54,8% во II квартале и 62,6% в I квартале 2024 года.

Самые высокие ожидания по росту зарплат среди украинских предприятий наблюдаются в таких категориях:

По видам экономической деятельности : предприятия в секторе сельского хозяйства.

: предприятия в секторе сельского хозяйства. По размеру: крупные предприятия : крупные предприятия.

: крупные предприятия. По направлению деятельности: предприятия : предприятия, которые осуществляют импортные операции.

: предприятия, которые осуществляют импортные операции. По регионам: предприятия: предприятия Винницкой области.

Самые низкие ожидания относительно роста заработных плат:

По видам экономической деятельности: предприятия : предприятия добывающей промышленности.

: предприятия добывающей промышленности. По размеру : малые предприятия.

: малые предприятия. По направлению деятельности: предприятия : предприятия, работающие исключительно на внутреннем рынке.

: предприятия, работающие исключительно на внутреннем рынке. По регионам: предприятия: предприятия Сумской области.

Квартальный опрос предприятий Украины, проведен с 31 июля по 28 августа 2024 года, привлекло 665 компаний из 21 региона страны.

Обратите внимание! В исследовании не участвовали предприятия с временно оккупированных территорий, в частности из Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.