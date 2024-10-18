Очікування роботодавців щодо зарплат

Як зазначено у звіті "Ділові очікування підприємств України" від НБУ за III квартал 2024 року, керівники підприємств передбачають, що витрати на оплату праці одного найманого працівника зростуть повільніше, ніж у попередніх періодах.

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Баланс відповідей знизився до 52,9%, що є меншим показником порівняно з 54,8% у II кварталі та 62,6% у I кварталі 2024 року.

Найвищі очікування щодо зростання зарплат серед українських підприємств спостерігаються в таких категоріях:

За видами економічної діяльності : підприємства в секторі сільського господарства.

: підприємства в секторі сільського господарства. За розміром : великі підприємства.

: великі підприємства. За напрямом діяльності : підприємства, які здійснюють імпортні операції.

: підприємства, які здійснюють імпортні операції. За регіонами: підприємства Вінницької області.

Найнижчі очікування щодо зростання заробітних плат:

За видами економічної діяльності : підприємства добувної промисловості.

: підприємства добувної промисловості. За розміром : малі підприємства.

: малі підприємства. За напрямом діяльності : підприємства, що працюють виключно на внутрішньому ринку.

: підприємства, що працюють виключно на внутрішньому ринку. За регіонами: підприємства Сумської області.

Квартальне опитування підприємств України, проведене з 31 липня до 28 серпня 2024 року, залучило 665 компаній із 21 регіону країни.

Зауважте! У дослідженні не брали участь підприємства з тимчасово окупованих територій, зокрема з Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.