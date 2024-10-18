Очікування роботодавців щодо зарплат
Як зазначено у звіті "Ділові очікування підприємств України" від НБУ за III квартал 2024 року, керівники підприємств передбачають, що витрати на оплату праці одного найманого працівника зростуть повільніше, ніж у попередніх періодах.
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Баланс відповідей знизився до 52,9%, що є меншим показником порівняно з 54,8% у II кварталі та 62,6% у I кварталі 2024 року.
Найвищі очікування щодо зростання зарплат серед українських підприємств спостерігаються в таких категоріях:
- За видами економічної діяльності: підприємства в секторі сільського господарства.
- За розміром: великі підприємства.
- За напрямом діяльності: підприємства, які здійснюють імпортні операції.
- За регіонами: підприємства Вінницької області.
Найнижчі очікування щодо зростання заробітних плат:
- За видами економічної діяльності: підприємства добувної промисловості.
- За розміром: малі підприємства.
- За напрямом діяльності: підприємства, що працюють виключно на внутрішньому ринку.
- За регіонами: підприємства Сумської області.
Квартальне опитування підприємств України, проведене з 31 липня до 28 серпня 2024 року, залучило 665 компаній із 21 регіону країни.
Зауважте! У дослідженні не брали участь підприємства з тимчасово окупованих територій, зокрема з Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.