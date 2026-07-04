Монетизація ТікТок у 2026 році: чи можна в Україні заробити на своїх відео

Мільйони українців є активними користувачами соцмережі TikTok. Частина з них створює власний контент і може цікавитися питанням, як його монетизувати.

Чи можна налаштувати монетизацію TikTok в Україні

Україна не входить до переліку країн, де працює програма винагород для творців контенту. Про це відомо з офіційної сторінки TikTok. Це означає, що заробити на переглядах власних відео не вийде.

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Наразі програма монетизації доступна тільки авторам контенту з Великої Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, Японії, Південної Кореї, Мексики та Бразилії.

Щоб отримувати від платформи винагороди за перегляди відео, потрібно перебувати в одній із цих країн та мати зареєстрований там обліковий запис. Право на монетизацію мають тільки особисті сторінки учасників віком від 18 років. Обліковий запис повинен мати від 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів відео за останні 30 днів.

За умовами монетизації, контент має бути оригінальним, мати тривалість понад 1 хвилину й набрати щонайменше 1 тисячу переглядів.

Зі звіту DataReportal відомо, що станом на кінець 2025 року в Україні налічували 19 мільйонів користувачів TikTok віком від 18 років.

Хоч оплата за перегляди недоступна для українських творців, існують інші способи заробити на власному контенті на платформі.

Інші можливі методи отримання доходу через TikTok

Пряма монетизація – не єдина можливість заробітку через TikTok. Платформа дозволяє отримувати кошти через рекламу та прямі ефіри, під час яких підписники роблять подарунки автору. За кожен подарунок TikTok нараховує певну кількість "діамантів", які потім можна обміняти на реальні гроші.

Наразі для українських блогерів основним заробітком є рекламні інтеграції. Крім того, платформа дає можливості для просування власних продуктів.

Зауважимо, що вказування іншої країни при спробі обійти обмеження, встановлені TikTok для монетизації, може призвести до блокування акаунту за порушення правил спільноти.