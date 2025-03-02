Чому монетизація в TikTok не працює в Україні

TikTok – одна з найпопулярніших соцмереж у світі, де блогери можуть не лише розважати, а й заробляти. У США, Європі та багатьох інших країнах контентмейкери отримують прибуток від реклами, переглядів і донатів. Але в Україні ситуація інша: офіційна монетизація не працює.

Чому в Україні немає монетизації TikTok

Чому так сталося і які є альтернативи для українських тіктокерів, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що в інших країнах TikTok платить авторам контенту через TikTok Creator Fund, а також ділиться доходами від реклами через TikTok Pulse.

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Основні причини, чому в нас ці функції недоступні:

Україна не входить до списку країн, де працює TikTok Creator Fund. Фонд працює в США, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині та ще кількох країнах, але українських блогерів серед учасників немає.

TikTok не розміщує рекламу в Україні через війну. З 2022 року TikTok офіційно зупинив рекламні кампанії в Україні, що зробило неможливою пряму монетизацію через рекламу в додатку.

Проблеми з платіжними системами. Навіть якби монетизація була доступною, українські автори зіткнулися б із труднощами виведення коштів через обмеження міжнародних платіжних систем.

Чи можна обійти обмеження Деякі блогери намагаються зареєструвати акаунт у країнах, де TikTok Creator Fund працює, але для цього потрібно мати місцеві банківські реквізити та SIM-карту. Це складно і не завжди законно.

Зауважте. Єдиний спосіб отримувати гроші безпосередньо від TikTok – монетизація донатів у прямих ефірах (Live Gifts). Ця функція доступна, але приносить прибуток лише активним стрімерам.

Як українські тіктокери заробляють

Попри обмеження, українські блогери знайшли альтернативні способи отримання прибутку. Це і реклама від брендів. Адже бізнес продовжує працювати в TikTok і шукає блогерів для співпраці. Рекламні інтеграції – один із головних способів монетизації.

І продаж власних товарів або послуг. TikTok можна використовувати як платформу для просування свого бренду, наприклад, мерчу, онлайн-курсів або консультацій.

Серед можливостей – партнерські програми. Деякі блогери заробляють, рекламуючи партнерські посилання або застосунки, отримуючи комісійні за залучених клієнтів.

І зрештою – перехід на інші платформи. Багато авторів ведуть YouTube-канали, де працює офіційна монетизація, або використовують Patreon, Buy Me a Coffee та інші сервіси донатів.

В Україні багато користувачів TikTok / Фото Unsplash

Чи з'явиться монетизація TikTok в Україні

TikTok офіційно не коментує ситуацію, але є надія, що після завершення війни монетизацію для українських авторів відкриють. Наразі ж українські блогери можуть використовувати альтернативні способи заробітку, будувати особистий бренд і розвивати свої спільноти.