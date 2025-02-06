Напруга між Вашингтоном і Брюсселем зростає через нові правила Євросоюзу щодо цифрового контенту. У січні голова юридичного комітету Палати представників США Джим Джордан звернувся до Європейської комісії із вимогою пояснити, як застосовуватиметься закон про цифрові послуги (DSA) щодо американських технологічних гігантів.

Цей крок підкреслює висхідне занепокоєння в США тим, що європейські закони можуть впливати на свободу слова за межами ЄС, а також посилює напругу між консервативними політиками Америки та європейськими регуляторами. На тлі розслідувань проти X Ілона Маска та Meta Марка Цукерберга дискусія навколо цифрового регулювання стає ще гострішою.

24 Канал докладно розповідає про "війну соцмереж" між США та ЄС.

Чому виникла напруга між США та ЄС щодо цифрових правил

Голова юридичного комітету Палати представників США Джим Джордан минулого місяця звернувся до керівниці технологічного напряму Європейської комісії Генни Вірккунен із запитом надати детальну інформацію про те, як ЄС планує застосовувати своє законодавство щодо соцмереж до американських компаній. Про це написало американське видання Politico.

Джордан вимагає, щоб комітет отримав відповідь до 13 лютого щодо імплементації закону про цифрові послуги (DSA) та поточних розслідувань проти американських технологічних гігантів.

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Ми висловлюємо серйозне занепокоєння тим, як положення DSA щодо цензури можуть впливати на свободу слова у США,

– мовиться у листі Джордана до Вірккунен, копію якого отримало Politico.

Зверніть увагу! З 25 серпня 2023 року 19 найбільших цифрових платформ, зокрема Facebook, TikTok, X (колишній Twitter), YouTube та Instagram, повинні дотримуватися положень DSA. Це вимагає від них впровадження механізмів для швидкого видалення незаконного контенту, забезпечення прозорості алгоритмів та обмеження таргетованої реклами, особливо щодо дітей. З 17 лютого 2024 року закон стане обов'язковим для всіх цифрових сервісів, які працюють у ЄС.



Лист Джордана ескалює тиск США на ЄС у питанні регулювання контенту в соцмережах, зокрема, в межах проваджень проти соцмережі X Ілона Маска та компанії Meta, власника Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp. Порушення закону може коштувати компаніям штрафів до 6% від їхнього світового річного доходу або навіть призвести до тимчасового блокування платформ.

Закон DSA став точкою конфлікту між американськими та європейськими регуляторами. У США норми щодо модерації контенту здебільшого залишаються добровільними, а Джордан та інші республіканці закликають компанії взагалі утримуватися від цензурування публікацій.



Кількість активних користувачів Facebook у ЄС

Що відомо про закон про цифрові послуги (DSA) Закон про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) – це законодавчий акт Європейського Союзу, ухвалений у 2022 році, який встановлює нові правила для онлайн-платформ та соціальних мереж. Його головна мета – забезпечити більшу відповідальність технологічних компаній за контент, що поширюється на їхніх платформах, захистити права користувачів та запобігти поширенню незаконної інформації в інтернеті. Закон про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) – це законодавчий акт Європейського Союзу, ухвалений у 2022 році, який встановлює нові правила для онлайн-платформ та соціальних мереж. Його головна мета – забезпечити більшу відповідальність технологічних компаній за контент, що поширюється на їхніх платформах, захистити права користувачів та запобігти поширенню незаконної інформації в інтернеті. За законом, соцмережі зобов'язані оперативно реагувати на незаконний контент, зокрема на мову ворожнечі, дезінформацію та пропаганду насильства. Техногіганти, як-от Meta, X (Twitter), Google та TikTok, повинні розкривати інформацію про те, як працюють їхні алгоритми рекомендацій та модерації контенту.



Соцмережам також заборонено використовувати чутливі персональні дані (наприклад, релігію чи політичні погляди) для таргетованої реклами. DSA запроваджує суворіші вимоги для так званих "дуже великих онлайн-платформ" (VLOP) – тобто сервісів із понад 45 мільйонами користувачів у ЄС. Вони мають регулярно звітувати про ризики, пов'язані з їхніми алгоритмами та бізнес-моделями. Користувачі ж отримують більше можливостей оскаржувати видалення їхнього контенту або блокування акаунтів, а також мають доступ до незалежних органів оскарження.

Маск неодноразово критикував європейських чиновників за їхню політику регулювання контенту, а засновник Meta Марк Цукерберг закликав тодішнього президента США Дональда Трампа перешкодити ЄС штрафувати американські компанії.

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Трамп також висловлював невдоволення європейськими технологічними правилами, заявивши в Давосі, що штрафи ЄС для IT-компаній є "формою оподаткування".

Джордан у своєму листі наголошує, що DSA може "обмежити конституційно захищену свободу слова американців", навіть якщо закон формально застосовується лише в межах ЄС. На його думку, оскільки більшість соцмереж мають єдину глобальну політику модерації контенту, "обмежувальні закони на кшталт DSA можуть фактично встановлювати глобальні стандарти цензури".

Брюссель відкидає звинувачення

Генна Вірккунен уже спростовувала звинувачення у цензурі з боку ЄС.

У Європі свобода слова є однією з наших основних цінностей, і вона також захищена Законом про цифрові послуги. Тому дуже вводить в оману говорити про нібито цензуру,

– заявила вона в коментарі Politico після критики з боку Цукерберга.

Лист Джордана продовжує його суперечки з високопосадовцями ЄС щодо цифрового регулювання.

Минулого року він двічі звертався до колишнього європейського комісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона після того, як той попередив Маска про заплановану трансляцію його розмови з тодішнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

У США Джим Джордан став одним із головних захисників позиції консерваторів щодо свободи слова. Він вимагав документи від таких техногігантів, як Alphabet та Amazon, і звинувачував їх у модерації контенту на користь лібералів та придушенні консервативних голосів.

Цукерберг зазнав особливо жорсткої критики з боку Джордана під час минулої каденції Конгресу, але зараз його позиція щодо Meta може змінитися, оскільки компанія припинила перевірку фактів у США.

Важливо! Франція, Німеччина та ще 10 країн ЄС у січні 2025 року закликали Європейську комісію активніше використовувати положення закону про цифрові послуги для захисту європейських виборів від іноземного втручання, особливо з боку Росії та Китаю.



У листі міністри просять створити спеціальний орган для протидії дезінформації та координації дій між державами-членами. DSA дає ЄС можливість штрафувати онлайн-платформи, якщо вони не контролюють маніпулятивний контент.

Безлад у світі соцмереж

Однак одна соцмережа отримала захист – Джордан активно виступає на захист X Ілона Маска від регуляторного тиску.

Великі американські компанії, як-от X, Meta та Google, вже стикаються з розслідуваннями з боку ЄС через можливі порушення DSA. У разі недотримання закону їм загрожують штрафи у розмірі до 6% від їхнього глобального річного доходу або навіть тимчасове блокування їхніх сервісів у ЄС.

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Американські політики, особливо консерватори, вбачають у DSA загрозу свободі слова, оскільки глобальні платформи часто застосовують єдині правила модерації контенту для всіх користувачів, зокрема й американців. Це стало однією з причин конфлікту між США та ЄС, про який йдеться у листі Джима Джордана до Єврокомісії.

Цікаво! У січні Meta оголосила про послаблення правил модерації контенту та розкритикувала європейські технологічні регуляції.



Генеральний директор Марк Цукерберг висловив намір співпрацювати з президентом Дональдом Трампом для протидії таким політикам. Цей крок розглядається, як спроба узгодити позиції з адміністрацією Трампа щодо свободи слова та зменшити витрати на модерацію контенту.

Meta також вирішила відмовитися від послуг сторонніх фактчекерів, замінивши їх системою "нотаток спільноти" (Community Notes), що дозволяє користувачам самостійно додавати примітки до спірних публікацій. Це рішення було обґрунтоване бажанням повернутися до "витоків свободи вираження" та зменшити рівень цензури, який, за словами Цукерберга, зайшов надто далеко.

Всі ці кроки прямо конфліктують із DSA, який встановлює суворі вимоги до онлайн-платформ щодо модерації контенту та боротьби з дезінформацією. Відмова від професійного фактчекінгу може суперечити положенням DSA, які зобов'язують платформи співпрацювати з фактчекерами для протидії дезінформації.

Європейські регулятори вже висловлювали стурбованість щодо подібних рішень. Наприклад, ще у 2024 році уже колишній комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон попередив соцмережі про необхідність дотримання європейських стандартів модерації контенту. Уже після відставки з Єврокомісії Бретон розповів про можливість блокування X в Європі.

На що Маск образився і назвав ексчиновника ЄС "європейським тираном". І, звісно, не варто забувати про штраф у розмірі до 6% від глобального річного обороту компанії.

Світ соцмереж сьогодні нагадує цифровий Дикий Захід – правила змінюються на ходу, компанії балансують між регуляторами, користувачами та прибутками, а політики тиснуть з обох боків. Meta кидається від жорсткої модерації до майже повної свободи слова, TikTok опиняється під загрозою заборон у США, а X після змін власника перетворився на майданчик експериментів.

Усе це створює хаос: одні платформи скасовують фактчекінг, інші посилюють контроль, а в результаті – ніхто не знає, які правила діятимуть завтра.