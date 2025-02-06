Напряжение между Вашингтоном и Брюсселем растет из-за новых правил Евросоюза в отношении цифрового контента. В январе председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан обратился к Европейской комиссии с требованием объяснить, как будет применяться закон о цифровых услугах (DSA) в отношении американских технологических гигантов.

Этот шаг подчеркивает растущее беспокойство в США тем, что европейские законы могут влиять на свободу слова за пределами ЕС, а также усиливает напряжение между консервативными политиками Америки и европейскими регуляторами. На фоне расследований против X Илона Маска и Meta Марка Цукерберга дискуссия вокруг цифрового регулирования становится еще более острой.

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Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан в прошлом месяце обратился к руководительнице технологического направления Европейской комиссии Хенне Вирккунен с запросом предоставить подробную информацию о том, как ЕС планирует применять свое законодательство относительно соцсетей к американским компаниям. Об этом написало американское издание Politico.

Джордан требует, чтобы комитет получил ответ до 13 февраля по имплементации закона о цифровых услугах (DSA) и текущих расследований против американских технологических гигантов.

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Мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, как положения DSA о цензуре могут влиять на свободу слова в США,
– говорится в письме Джордана к Вирккунен, копию которого получило Politico.

Обратите внимание! С 25 августа 2023 года 19 крупнейших цифровых платформ, включая Facebook, TikTok, X (бывший Twitter), YouTube и Instagram, должны соблюдать положения DSA. Это требует от них внедрения механизмов для быстрого удаления незаконного контента, обеспечения прозрачности алгоритмов и ограничения таргетированной рекламы, особенно в отношении детей. С 17 февраля 2024 года закон станет обязательным для всех цифровых сервисов, которые работают в ЕС.

Письмо Джордана эскалирует давление США на ЕС в вопросе регулирования контента в соцсетях, в частности, в рамках производств против соцсети X Илона Маска и компании Meta, владельца Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp. Нарушение закона может стоить компаниям штрафов до 6% от их мирового годового дохода или даже привести к временной блокировке платформ.

Закон DSA стал точкой конфликта между американскими и европейскими регуляторами. В США нормы по модерации контента в основном остаются добровольными, а Джордан и другие республиканцы призывают компании вообще воздерживаться от цензуры публикаций.

Пользователи Facebook в Европе
Количество активных пользователей Facebook в ЕС

Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) – это законодательный акт Европейского Союза, принятый в 2022 году, который устанавливает новые правила для онлайн-платформ и социальных сетей. Его главная цель – обеспечить большую ответственность технологических компаний за контент, что распространяется на их платформах, защитить права пользователей и предотвратить распространение незаконной информации в интернете.

По закону, соцсети обязаны оперативно реагировать на незаконный контент, включая язык вражды, дезинформацию и пропаганду насилия. Техногиганты, такие как Meta, X (Twitter), Google и TikTok, должны раскрывать информацию о том, как работают их алгоритмы рекомендаций и модерации контента.

Соцсетям также запрещено использовать чувствительные персональные данные (например, религию или политические взгляды) для таргетированной рекламы. DSA вводит строгие требования для так называемых "очень больших онлайн-платформ" (VLOP) – то есть сервисов с более 45 миллионами пользователей в ЕС. Они должны регулярно отчитываться о рисках, связанных с их алгоритмами и бизнес-моделями. Пользователи же получают больше возможностей оспаривать удаление их контента или блокировки аккаунтов, а также имеют доступ к независимым органам обжалования.

Маск неоднократно критиковал европейских чиновников за их политику регулирования контента, а основатель Meta Марк Цукерберг призвал тогдашнего президента США Дональда Трампа помешать ЕС штрафовать американские компании.

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Трамп также выражал недовольство европейскими технологическими правилами, заявив в Давосе, что штрафы ЕС для IT-компаний являются "формой налогообложения".

Джордан в своем письме отмечает, что DSA может "ограничить конституционно защищенную свободу слова американцев", даже если закон формально применяется только в пределах ЕС. По его мнению, поскольку большинство соцсетей имеют единую глобальную политику модерации контента, "ограничительные законы вроде DSA могут фактически устанавливать глобальные стандарты цензуры".

Хенна Вирккунен уже опровергала обвинения в цензуре со стороны ЕС.

В Европе свобода слова является одной из наших основных ценностей, и она также защищена Законом о цифровых услугах. Поэтому очень вводит в заблуждение говорить о якобы цензуре,
– заявила она в комментарии Politico после критики со стороны Цукерберга.

Письмо Джордана продолжает его споры с высокопоставленными чиновниками ЕС по цифровому регулированию.

В прошлом году он дважды обращался к бывшему европейскому комиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону после того, как тот предупредил Маска о запланированной трансляции его разговора с тогдашним кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

В США Джим Джордан стал одним из главных защитников позиции консерваторов относительно свободы слова. Он требовал документы от таких техногигантов, как Alphabet и Amazon, и обвинял их в модерации контента в пользу либералов и подавлении консервативных голосов.

Цукерберг подвергся особенно жесткой критике со стороны Джордана во время прошлой каденции Конгресса, но сейчас его позиция относительно Meta может измениться, поскольку компания прекратила проверку фактов в США.

Важно! Франция, Германия и еще 10 стран ЕС в январе 2025 года призвали Европейскую комиссию активнее использовать положения закона о цифровых услугах для защиты европейских выборов от иностранного вмешательства, особенно со стороны России и Китая.

В письме министры просят создать специальный орган для противодействия дезинформации и координации действий между государствами-членами. DSA дает ЕС возможность штрафовать онлайн-платформы, если они не контролируют манипулятивный контент.

Однако одна соцсеть получила защиту – Джордан активно выступает в защиту X Илона Маска от регуляторного давления.

Крупные американские компании, такие как X, Meta и Google, уже сталкиваются с расследованиями со стороны ЕС из-за возможных нарушений DSA. В случае несоблюдения закона им грозят штрафы в размере до 6% от их глобального годового дохода или даже временная блокировка их сервисов в ЕС.

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Американские политики, особенно консерваторы, видят в DSA угрозу свободе слова, поскольку глобальные платформы часто применяют единые правила модерации контента для всех пользователей, включая американцев. Это стало одной из причин конфликта между США и ЕС, о котором говорится в письме Джима Джордана в Еврокомиссию.

Интересно! В январе Meta объявила об ослаблении правил модерации контента и раскритиковала европейские технологические регуляции.

Генеральный директор Марк Цукерберг выразил намерение сотрудничать с президентом Дональдом Трампом для противодействия таким политикам. Этот шаг рассматривается, как попытка согласовать позиции с администрацией Трампа относительно свободы слова и уменьшить расходы на модерацию контента.

Meta также решила отказаться от услуг сторонних фактчекеров, заменив их системой "заметок сообщества" (Community Notes), позволяющей пользователям самостоятельно добавлять примечания к спорным публикациям. Это решение было обосновано желанием вернуться к "истокам свободы выражения" и уменьшить уровень цензуры, который, по словам Цукерберга, зашел слишком далеко.

Все эти шаги прямо конфликтуют с DSA, который устанавливает строгие требования к онлайн-платформам по модерации контента и борьбы с дезинформацией. Отказ от профессионального фактчекинга может противоречить положениям DSA, которые обязывают платформы сотрудничать с фактчекерами для противодействия дезинформации.

Европейские регуляторы уже выражали обеспокоенность по поводу подобных решений. Например, еще в 2024 году уже бывший комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил соцсети о необходимости соблюдения европейских стандартов модерации контента. Уже после отставки из Еврокомиссии Бретон рассказал о возможности блокировки X в Европе.

На что Маск обиделся и назвал экс-чиновника ЕС "европейским тираном". И, конечно, не стоит забывать о штрафе в размере до 6% от глобального годового оборота компании.

Мир соцсетей сегодня напоминает цифровой Дикий Запад – правила меняются на ходу, компании балансируют между регуляторами, пользователями и прибылью, а политики давят с обеих сторон. Meta кидается от жесткой модерации к почти полной свободе слова, TikTok оказывается под угрозой запретов в США, а X после смены владельца превратился в площадку экспериментов.

Все это создает хаос: одни платформы отменяют фактчекинг, другие усиливают контроль, а в результате – никто не знает, какие правила будут действовать завтра.