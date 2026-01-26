Яка монетизація TikTok в Україні зараз

Зараз TikTok є однією з найпопулярніших соцмереж. Багато українців не тільки щодня переглядають там ролики, а і – створюють цікавий контент.

Чи діє монетизація TikTok в Україні?

В Україні не діє монетизація TikTok. Отримати оплату за ролики наразі неможливо, повідомляє Hostiq.

Читайте також "Ні" товарам зі США: Данія бойкотує американські бренди через погрози Трампа

Річ у тім, що на українській території не працюють сервіси, що забезпечують оплату за відео:

TikTok Creator Fund;

а також – TikTok Pulse.

Зауважимо, що оплата за відео в TikTok нерівномірна. Наразі монетизація в середньому складає від 4 до 8 доларів за 1000 переглядів, повідомляє GrowthScribe.

Варто сказати, що це не єдина можливість заробітку через TikTok. Також ця платформа дозволяє отримати кошти через:

рекламу;

прямі ефіри (там підписники роблять подарунки і автору можна вивести за них кошти).

Деякі прагнуть обійти обмеження, встановлені TikTok. Для цього реєструють акаунт, вказуючи іншу країну. Однак це не надійний метод, адже через таке "шахрайство", платформа може заблокувати профіль за порушення правил спільноти.

Які є ще методи для отримання доходу в TikTok?