ФОП третьої групи мають сплачувати єдиний податок з усієї суми заробітку на YouTube. Навіть якщо компанія утримує частину коштів як податок у США, а на рахунок ФОП надходить менша сума, це не зменшує базу оподаткування.

Чи потрібно ФОП платити податок із повної суми виплат YouTube

До ДПС звернулася ФОП 3-ї групи єдиного податку, яка отримує дохід від монетизації відео на YouTube через Google AdSense. Винагороду їй нараховують у доларах США та переказують на валютний рахунок, відкритий для підприємницької діяльності, повідомляє "Судово-юридична газета".

У банківських документах платником зазначена компанія Google Ireland Limited. Водночас перед переказом грошей Google утримує з нарахованої винагороди податок у США. Цю суму можна побачити у звітах Google AdSense, тому фактично на рахунок підприємця надходить лише залишок.

Підприємиця хотіла з'ясувати, яку суму потрібно декларувати: повну винагороду до утримання американського податку чи тільки кошти, які фактично зарахували на банківський рахунок. ДПС пояснила, що ФОП третьої групи має включати до доходу всю суму винагороди. Отже, під час визначення оподатковуваного доходу підприємець має враховувати:

повну суму винагороди, нарахованої Google за монетизацію відео;

частину коштів, яку компанія утримала як податок у США;

суму, що фактично надійшла на підприємницький рахунок в українському банку.

Коли ФОП має відображати дохід від монетизації YouTube

Окремо підприємиця запитала, коли саме вважати отриманою ту частину винагороди, яку Google утримав до переказу. Це важливо для відображення доходу в обліку та визначення його гривневого еквівалента.

Відповідно до пункту 292.6 Податкового кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку вважається дата надходження коштів у грошовій формі. Водночас у розглянутій ситуації ДПС зазначила, що дохід від виплат YouTube потрібно враховувати в повному обсязі на підставі первинних документів. Таким чином, підприємцю важливо мати документи, які підтверджують не лише фактичне зарахування грошей, а й загальну суму нарахованої винагороди та утримання Google.

Який курс НБУ застосовувати до виплат Google

Ще один нюанс стосується перерахунку доходу з доларів у гривні. За пунктом 292.5 Податкового кодексу валютний дохід платника єдиного податку перераховується за офіційним курсом НБУ. Для такого перерахунку потрібно застосовувати курс на дату нарахування винагороди, а не на день, коли банк фактично зарахував кошти на рахунок підприємця.

Крім того, податкова нагадала про правила обліку доходів для ФОП третьої групи, які не є платниками ПДВ:

Вести облік можна в довільній формі — на папері або в електронному вигляді; Отримані доходи потрібно відображати помісячно; Показники податкової звітності мають підтверджуватися первинними документами.

Відповідно до пункту 44.1 Податкового кодексу, облік показників, пов'язаних з оподаткуванням, ведеться на підставі первинних документів та інших передбачених законодавством документів.

Тому ФОП, який отримує гроші через Google AdSense, варто зберігати звіти та документи, що підтверджують нараховану винагороду, утриманий податок у США і фактичне зарахування коштів на підприємницький рахунок.

Декларацію платника єдиного податку третьої групи подають щоквартально, а її показники формують наростаючим підсумком. Водночас індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер, хоча й демонструє підхід ДПС до оподаткування доходів від монетизації YouTube через Google AdSense.