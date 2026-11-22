Нужно ли ФЛП платить налог с полной суммы выплат от YouTube

В ГНС обратилась ФЛП 3-й группы единого налога, которая получает доход от монетизации видео на YouTube через Google AdSense. Вознаграждение ей начисляют в долларах США и перечисляют на валютный счет, открытый для предпринимательской деятельности, сообщает "Судебно-юридическая газета".

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В банковских документах в качестве плательщика указана компания Google Ireland Limited. При этом перед переводом денег Google удерживает из начисленного вознаграждения налог в США. Эту сумму можно увидеть в отчетах Google AdSense, поэтому фактически на счет предпринимателя поступает только остаток.

Предпринимательница хотела выяснить, какую сумму нужно декларировать: полное вознаграждение до удержания американского налога или только средства, которые фактически зачислили на банковский счет. ГНС пояснила, что ФЛП третьей группы должен включать в доход всю сумму вознаграждения. Таким образом, при определении налогооблагаемого дохода предприниматель должен учитывать:

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полную сумму вознаграждения, начисленного Google за монетизацию видео;

часть средств, которую компания удержала в качестве налога в США;

сумму, что фактически поступила на счет предпринимателя в украинском банке.

Когда ФЛП должен отражать доход от монетизации YouTube

Отдельно предпринимательница спросила, когда именно считать полученной ту часть вознаграждения, которую Google удержал до перевода. Это важно для отражения дохода в учете и определения его гривневого эквивалента.

В соответствии с пунктом 292.6 Налогового кодекса датой получения дохода плательщика единого налога считается дата поступления средств в денежной форме. В то же время в рассматриваемой ситуации ГПСУ отметила, что доход от выплат YouTube необходимо учитывать в полном объеме на основании первичных документов. Таким образом, предпринимателю важно иметь документы, подтверждающие не только фактическое зачисление денег, но и общую сумму начисленного вознаграждения и удержания Google.

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Какой курс НБУ применять к выплатам Google

Еще один нюанс касается пересчета дохода из долларов в гривны. Согласно пункту 292.5 Налогового кодекса валютный доход плательщика единого налога пересчитывается по официальному курсу НБУ. Для такого пересчета необходимо применять курс на дату начисления вознаграждения, а не на день, когда банк фактически зачислил средства на счет предпринимателя.

Кроме того, налоговая напомнила о правилах учета доходов для ФЛП третьей группы, которые не являются плательщиками НДС:

Вести учет можно в произвольной форме – на бумаге или в электронном виде; Полученные доходы необходимо отражать ежемесячно; Показатели налоговой отчетности должны подтверждаться первичными документами.

В соответствии с пунктом 44.1 Налогового кодекса учет показателей, связанных с налогообложением, ведется на основании первичных документов и других предусмотренных законодательством документов.

Поэтому ФЛП, получающему деньги через Google AdSense, следует хранить отчеты и документы, подтверждающие начисленное вознаграждение, удержанный налог в США и фактическое зачисление средств на счет предпринимателя.

Декларацию плательщика единого налога третьей группы подают ежеквартально, а ее показатели формируют по нарастающему итогу. В то же время индивидуальная налоговая консультация носит индивидуальный характер, хотя и демонстрирует подход ГПСУ к налогообложению доходов от монетизации YouTube через Google AdSense.