Скільки заплатить YouTube за 5000 переглядів зараз
- Автори контенту на YouTube для США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини можуть заробити від 15 до 55 доларів за 5000 переглядів.
- Ті, хто створює контент для України, Бразилії, Індії чи Південно-Східної Азії, можуть заробити до 10 доларів за 5000 переглядів.
Монетизація YouTube різниться, залежно від типу контенту. Також грає роль регіон проживання автора.
Скільки платить YouTube за перегляди?
Також на кінцевий розмір оплати впливає формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Яку оплату за 1000 переглядів можна отримати зараз:
- від 3 до 11 доларів за 1000 переглядів можуть отримати автори контенту для США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Себто за 5 000 – їм вдасться заробити від 15 до 55 доларів.
- від декількох центів до 2 доларів – мають змогу отримати ті, хто створює контент для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії. Відповідно, максимально за 5 000 переглядів вони можуть заробити 10 доларів.
Цікаво! Кінцева сума монетизації залежить саме від того, скільки платить рекламодавець за розміщення його реклами.
Що потрібно знати про заробіток на YouTube у 2025?
Заробляти можна не тільки на довгих відео на YouTube. Також монетизуються і Shorts, повідомляє AIR Media-Tech. Щоправда, оплата за 1000 переглядів там значно нижча. Вона варіюється в межах від декількох центів, наприклад, 0,008 долара (Індія) і до 0,328 (США). Відповідно, за 5 000 переглядів на Shorts автор максимально отримає всього 1,64 долара.
Ще влітку YouTube оновив умови монетизації. Платформа намагається боротись з неоригінальним контентом. Зокрема, відстежується те, чи цей продукт не є повністю створеним AI. Також пом'якшилась політика щодо використання лайливих слів, проте їх надмірна кількість однаково може привести до відключення монетизації.