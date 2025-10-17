Сколько заплатит YouTube за 5000 просмотров сейчас
- Авторы контента на YouTube для США, Канады, Великобритании, Австралии и Германии могут заработать от 15 до 55 долларов за 5000 просмотров.
- Те, кто создает контент для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии, могут заработать до 10 долларов за 5000 просмотров.
Монетизация YouTube различается, в зависимости от типа контента. Также играет роль регион проживания автора.
Сколько платит YouTube за просмотры?
Также на конечный размер оплаты влияет формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Какую оплату за 1000 просмотров можно получить сейчас:
- от 3 до 11 долларов за 1000 просмотров могут получить авторы контента для США, Канады, Великобритании, Австралии и Германии. То есть за 5 000 – им удастся заработать от 15 до 55 долларов.
- от нескольких центов до 2 долларов – могут получить те, кто создает контент для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии. Соответственно, максимально за 5 000 просмотров они заработают 10 долларов.
Интересно! Конечная сумма монетизации зависит именно от того, сколько платит рекламодатель за размещение его рекламы.
Что нужно знать о заработке на YouTube в 2025?
Зарабатывать можно не только на длинных видео на YouTube. Также монетизируются и Shorts, сообщает AIR Media-Tech. Правда, оплата за 1000 просмотров там значительно ниже. Она варьируется в пределах от нескольких центов, например, 0,008 доллара (Индия) и до 0,328 (США). Соответственно, за 5 000 просмотров на Shorts автор максимально получит всего 1,64 доллара.
Еще летом YouTube обновил условия монетизации. Платформа пытается бороться с неоригинальным контентом. В частности, отслеживается то, не является ли этот продукт полностью созданным AI. Также смягчилась политика по использованию бранных слов, однако их чрезмерное количество все равно может привести к отключению монетизации.