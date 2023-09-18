Monobank придбав новий сервіс, який пов'язаний з бронюванням у ресторанах
Джерело:Олег Гороховський
Український необанк придбав сервіс для бронювання столиків в закладах. Йдеться про TakeUsEat. Цей проєкт існує на ринку з 2020 року.
Відтепер сервіс TakeUsEat належить Monobank. Його створили Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва.
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Monobank придбав новий сервіс
Співзасновник Monobank повідомив, що сервіс для бронювання столиків у закладах стане частиною екосистеми expirenza by mono. Нагадаємо, що спеціальний та один код на меню, оплату послуг у закладі, чайові, відгуки тощо.
Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт,
– написав Олег Гороховський у телеграм.
З TakeUsEat відвідувачі закладів зможуть у зручному форматі робити бронь, а ресторани отримають ще більше аналітики.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все….
Більше новин про Monobank:
- Нагадаємо, що цього року Monobank увійшов до кращих фінтех-компаній світу, отримавши відзнаку у сфері необанкінгу. До цього рейтингу також увійшли польський mBank та британський Monzo;
- Український Monobank відомий, зокрема, завдяки тому, що працює без фізичних відділень. Проте необанк готовий зробити єдиний виняток. Йдеться про відкриття одного відділення у Криму після деокупації півострова.